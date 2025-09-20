공공 의료원 10곳 중 8곳, 의사나 간호사 수 '정원 미달'

국내 공공의료원 10곳 중 8곳은 의사 또는 간호사 수가 정원에 못 미치는 것으로 나타났다. 공공의료원 조차 인력 부족으로 의료 공백사태가 벌어지고 있다는 지적이다.

19일 국회 보건복지위원회 소속 조국혁신당 김선민 의원실이 국립중앙의료원으로부터 받은 자료에 따르면 지난해 말 기준 서울의료원을 포함한 전국 35개 공공의료원의의사 수는 총 10343명으로 집계됐다. 이는 총 정원 1451명에 못 미치는 수준이다.

한 대학병원에서 의료진이 오가고 있다. 뉴스1

병원별로는 36곳 중 16곳에서 의사 정원보다 현원이 적었다. 간호사가 부족한 병원은 더 많았다. 공공의료원 간호직 전체 정원은 8262명인데, 현재 근무 인원은 이보다 7669명으로, 593명이 더 적었다. 35곳 중 25곳(71.4%)의 의료원에서 간호사 수가 정원에 못 미쳤다.

35개 의료원 중 의사와 간호사가 모두 채워졌거나 정원보다 많은 곳은 20%인 7곳뿐이었다. 의사와 간호사가 모두 정원에 못 미치는 곳은 13곳이었다. 28곳(80%)은 의사 또는 간호사 부족을 겪고 있는 것으로 조사됐다.

김선민 의원은 “지역·계층·분야와 관계없이 국민의 건강을 보호·증진하기 위해 국가와 지자체가 공공의료원을 운영하고 있지만, 인력 부족으로 제대로 된 진료를 하기 힘든 상황”이라고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지