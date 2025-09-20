해커스, 주택관리사 2차 시험 직후 가답안·합격예측 제공

오늘 9월 20일(토), 2025년 제 28회 주택관리사 2차 시험이 전국에서 치러진다.

이에 해커스 주택관리사는 2025년 2차 시험을 준비하는 수험생들의 빠른 채점과 합격예측을 위해 당일 시험 종료 직후 실시간 가답안 확인 및 합격예측 서비스를 제공한다고 밝혔다.

해당 서비스는 해커스 주택관리사 홈페이지에서 가답안 알림을 신청하면 시험 종료 직후 문자로 즉시 확인 가능하며, 자동 채점 서비스를 통해 점수 확인과 합격예측도 지원한다. 또한 2차 시험 과목인 관계법규의 조민수·한종민 교수, 관리실무 김성환 교수와 2026년 대비 신규 입성한 관리실무 노병귀 교수의 총평과 해설강의가 제공돼 수험생들의 학습에 실질적인 도움을 줄 예정이다.

9월 20일 (토) 시험 당일인 오늘, 다양한 혜택이 마련되어 있다. 자동채점 서비스를 이용하는 수험생 전원에게 ▲해커스 5,000포인트를 지급하며, 추첨을 통해 ▲신세계 1만원 상품권 ▲피자+콜라세트 같은 다양한 상품을 제공한다. 시험 후기를 남긴 수험생에게는 ▲치킨+콜라세트 ▲스타벅스 커피 ▲오로나민C ▲배달의민족 1만원 상품권을 추첨 제공한다. 또한, 시험 난이도 관련 간단한 설문조사를 진행하는 전원에게 ▲바나나우유를 제공한다.

이와 함께 해커스는 오늘(20일) 단 하루 동안 주택관리사 인터넷 강의 패키지 특별 할인가 이벤트와 합격수기 작성 시 최대 15만원 현금을 지급하는 이벤트도 진행하고 있다.

자세한 내용은 해커스 주택관리사 홈페이지 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

