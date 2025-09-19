식당서 저녁 먹다 의식 잃고 쓰러진 40대…두 경찰관이 구해

퇴근 후 식당에서 저녁을 먹던 경찰관들이 같은 곳에서 의식을 잃은 시민을 심폐소생술로 구했다.



19일 전북 정읍경찰서에 따르면 전날 오후 6시 17분께 정읍시 상동의 한 식당에서 A(40대)씨가 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다.



식당 주인이 '도와주실 분 없느냐'고 다급하게 소리쳤고, 같은 식당에서 저녁 식사를 하던 상동지구대 김철욱 경감(56)과 오필근 순경은 곧장 소리가 나는 쪽으로 달려갔다.



그곳에는 A씨가 의식을 잃어 얼굴이 하얗게 질린 채 의자에 앉아 있었다.



김 경감과 오 순경은 곧장 A씨를 바닥에 눕힌 뒤 그의 몸을 압박하던 벨트와 신발 등을 벗겼다.



이후 A씨의 목을 뒤로 젖혀 기도가 막히는 것을 막은 뒤 신속하게 심폐소생술을 실시했다.



다행히 A씨는 심폐소생술 1분 만에 의식을 차츰 회복했다. 두 경찰관은 119구급대원이 도착할 때까지 약 8분간 그가 의식을 잃지 않도록 계속 대화를 유도했다.



김 경감은 "2년 전쯤 배드민턴을 하다가 쓰러진 동호회원을 동료들과 함께 심폐소생술로 살린 경험이 있다"며 "신속한 대처가 얼마나 중요한지 알고 있기 때문에 위급하다는 소리를 듣고 바로 달려갔다. 당연히 해야 할 일을 했을 뿐"이라고 덤덤하게 말했다.



그러면서 "A씨 의식이 1분 만에 돌아왔고, 도착한 소방대원들도 A씨의 상태가 괜찮다고 했다"며 "앞으로도 비슷한 일이 생긴다면 적극 나서겠다"고 덧붙였다.

