2024년 4대 그룹 국내 고용 75만명 근접…삼성·현대차 증가 견인

국내 대기업들이 일제히 청년 채용 계획을 내놓은 가운데 최근 5년간 주요 4대 그룹(삼성·SK·현대차·LG)의 고용 현황은 엇갈린 것으로 나타났다. 삼성과 현대차는 2020년 이후 고용 증가세를 이어오고 있지만, SK와 LG의 작년 직원 수는 2020년보다 오히려 줄어든 것으로 집계됐다.

기업분석전문 한국CXO연구소는 공정거래위원회에 공시된 4대 그룹의 직원 수를 분석해 이같은 결과가 나왔다고 19일 밝혔다. 공정위에 공시된 고용 현황은 해외 인력을 제외한 국내 기준이다.

사진=게티이미지뱅크

지난해 4대 그룹의 전체 고용 규모는 74만6436명으로 2020년(69만8526명)보다 47천910명 증가했다. 고용 증가율은 6.9% 수준이다. 삼성은 2020년 26만2126명에서 지난해 28만4761명으로 직원이 2만2635명 늘며 8.6%의 고용 증가율을 기록했다. 현대차는 2020년 16만6925명에서 지난해 20만3915명으로 증가했다. 고용 증가율은 22.2%(3만6990명)에 달한다.

SK와 LG는 다른 행보를 보였다. SK는 직원 수가 2020년 11만4842명에서 지난해 10만8301명으로 5.7%(6541명) 감소했고, LG는 2020년 15만4633명, 2021년 15만8791명으로 증가한 뒤 인력이 줄어 작년에는 14만9459명을 기록했다. 고용 감소율은 3.3%(5174명)다.

삼성은 8년 연속 일자리를 늘리며 ‘고용 1위’를 유지했다. 삼성전자(12만3411명), 삼성디스플레이(2만1242명), 삼성SDI(1만3122명), 삼성물산(1만2237명), 삼성전기(1만2200명), 삼성SDS(1만1426명), 삼성중공업(1만1426명) 7개 계열사가 작년 기준 1만명 이상을 고용했다.

오일선 한국CXO연구소장은 “향후 2∼3년 사이에 삼성의 국내 계열사 직원 수는 30만명을 넘어설 것으로 전망된다”며 “미국 관세 등의 영향으로 국내 고용 증가 속도는 해외보다 상대적으로 더딜 수 있다”고 말했다.

전날 4대 그룹을 비롯한 주요 대기업들은 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 신성장 산업을 중심으로 미래 인재를 확보한다며 신규 채용 계획을 발표했다. 이 계획은 이재명 대통령의 청년 고용 주문이 나온 지 이틀 만이다.

