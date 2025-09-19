“미세 먼지까지 빨아들이는 줄 알았는데”…‘파스칼 단위’, 알고 보니 꼼수 [수민이가 화났어요]

국내에서 유통된 중국산 무선 청소기가 제 기능을 못하고 있다. 삼성·LG전자 등 국산 무선 청소기 흡입력의 3분의 1 수준에도 못 미쳤다는 시험 결과가 나왔다.

한국소비자원은 18일 한국산업기술시험원과 함께 무선 청소기 10종의 최대 흡입력을 시험·평가한 결과, 로보락·샤오미 등 중국산 제품 대부분이 국제표준 단위가 아닌 파스칼(Pa)을 사용해 광고해온 사실을 확인했다고 밝혔다. 파스칼은 제품 내부 압력 상태를 나타내는 물리량으로, 흡입력을 직접적으로 설명하는 단위가 아니다.

사진=게티이미지뱅크 제공

로보락과 샤오미 무선 청소기 제품의 흡입력은 각각 72와트와 82와트로, 삼성·LG전자(280와트)의 3분의 1 수준에도 못 미치는 것으로 확인됐다.

삼성전자·LG전자 제품 2종은 흡입력 표시 단위로 국제표준(IEC) 흡입력 단위인 와트(W)를 사용하고 있다.

다이슨(말레이시아산)·드리미(중국산) 등 2종은 미국재료시험협회(ASTM) 표준에서 통용되는 단위인 에어와트(AW)로 흡입력을 표시한다.

그러나 중국산인 로보락·샤오미·아이닉·아이룸·디베아·틴도우 등 6종은 진공도 단위인 파스칼(Pa)을 최대 흡입력으로 표시·광고했다.

소비자원은 "진공도는 흡입력을 이루는 1개 요소로 공기 유량은 없고 제품 내부 압력 상태만을 나타내는 물리량"이라며 "흡입력 단위로 (파스칼)을 사용하는 것은 부적절하다"고 설명했다.

흡입력 시험 결과 삼성전자·LG전자·다이슨 등 3종은 최대 흡입력이 280와트 이상을 충족했다.

사진=한국소비자원 제공

그러나 1만8000∼4만8000 파스칼 범위의 진공도 값을 흡입력인 것처럼 표시한 중국산 6종의 최대 흡입력은 58∼160와트에 그쳐 차이가 크게 벌어지는 것으로 확인됐다. 로보락은 72와트, 샤오미 제품은 82와트에 각각 그쳤다.

드리미 제품은 에어와트로 표시한 흡입력 수치(150) 대비 실제 흡입력은 80%(121) 수준이었다.

이처럼 흡입력을 와트가 아닌 파스칼로 표시하면 실제보다 훨씬 흡입력이 강력한 것으로 소비자가 오해할 수 있다.

국가기술표준원은 무선 청소기의 핵심 성능인 흡입력을 소비자가 통일된 단위인 와트(W)로 확인·비교할 수 있도록 내년 초까지 국제표준(IEC)이 반영된 국가표준(KS)의 제정을 완료할 계획이다.

소비자원은 무선 청소기 8개 수입 업체를 대상으로 흡입력 수치·단위 표시의 선제적인 개선을 권고했다.

