퀴즈 형식 청렴 교육…GH, ‘스마트 청렴골든벨’ 열려

경기주택도시공사(GH)가 임직원 100여명이 참석한 가운데 청렴 문화 확산을 위한 ‘스마트 청렴골든벨’ 행사를 개최했다.

18일 GH에 따르면 수원 광교 사옥 역량개발센터에서 지난 16일 열린 행사는 기존의 강의 중심 청렴 교육을 벗어난 참여형 프로그램이었다. 임직원이 관련 법령과 규범을 쉽고 재미있게 학습할 수 있도록 기획됐다.

지난 16일 열린 ‘스마트 청렴골든벨’ 행사. 경기주택도시공사 제공

프로그램은 청탁금지법, 이해충돌방지법, 임직원 행동강령 등 주요 반부패 법령과 관련한 내용을 개인 리모컨을 활용해 퀴즈 형태로 푸는 방식으로 진행됐다.

GH는 올해 3월부터 △청렴 결의대회 △출근길 청렴 On 캠페인 △반부패 추진 전략회의 △직무상 갑질 예방 교육 등 다양한 프로그램을 통해 청렴을 조직 문화로 정착시키기 위한 노력을 이어오고 있다.

GH 관계자는 “청렴 실천 하나하나가 모여 우리 공사의 신뢰를 만든다”며 “골든벨을 통해 배우고 느낀 것들을 일상에서 직접 실천한다면 GH의 가장 큰 자산이 될 것”이라고 말했다.

