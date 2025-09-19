英 특급의전에 트럼프 통큰선물… 美기업들, 283조원 투자 약속

미국이 영국에 통큰 선물을 안겼다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 영국 국빈 방문을 계기로, 빅테크를 포함한 미국 기업들이 영국에 1500억파운드(약 283조7000억원)에 달하는 투자를 약속한 것이다.



영국 BBC, 로이터 등에 따르면 18일(현지시간) 영국 총리 별장 체커스에서 키어 스타머 총리와 트럼프 대통령이 회담을 가졌다. 이 자리에서 양측은 인공지능(AI), 양자 컴퓨팅, 핵에너지 등 분야에서의 협력 강화 필요성에 공감하고 철강 관세, 우크라이나 전쟁, 가자 사태 등 민감한 외교·안보 이슈를 논의했다.

화기애애 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 키어 스타머 영국 총리가 18일(현지시간) 잉글랜드 중부 에일즈베리에 위치한 총리 별장 체커스에서 양자 회담을 하고 있다. 에일즈베리=AFP연합뉴스

회담 후에는 양국 간 ‘기술 번영 협정(tech prosperity deal)’이 체결됐다. 이 협정에는 다수의 미국 기업이 영국에 대규모 투자를 약속한 내용이 포함됐다. 스타머 총리는 이에 대해 “이번 투자는 영국 역사상 최대 규모”라고 설명했다.



자산관리업체 블랙스톤이 향후 10년간 영국에 총 1000억파운드를 투자하기로 했다. 부동산 투자 회사 프로로지스는 케임브리지 바이오메디컬 캠퍼스 등 생명과학·첨단과학 분야에 39억파운드를, 데이터 마이닝 기업 팰런티어는 영국 방위산업에 15억파운드를 투자할 계획이다.



미국 빅테크 기업들도 영국에 약 310억파운드를 투자하겠다고 밝혔다. 마이크로소프트(MS)는 2028년까지 AI 인프라 구축에 300억달러(약 41조4000억원)를, 구글은 데이터센터 건립 등에 총 68억달러를 각각 투자하기로 했다.



영국 총리실은 “미국의 대규모 투자를 통해 향후 양질의 일자리 7600개가 창출될 것”이라고 기대했다.



트럼프 대통령의 이번 방문에는 마코 루비오 미국 국무장관, 스콧 베선트 미 재무장관 등 정부 주요 인사와 함께, 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO), 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 미디어 재벌 루퍼트 머독, 스티븐 슈워츠먼 블랙스톤 CEO 등 영국 투자를 약속한 기업의 수장들이 대거 동행했다. 이는 트럼프 대통령의 투자 의지를 공식화 하고 양국 협력을 과시하기 위함으로 풀이된다.



트럼프 대통령이 영국을 국빈 방문한 것은 2019년에 이어 두 번째다. 영국이 미국 대통령을 두 번 초청한 것은 역사상 처음이다. 트럼프 대통령은 이번 방문 일정 중 엘리자베스 2세 묘소를 찾아 헌화하고, 영국 국왕 찰스 3세와의 국빈 만찬을 가졌다.



영국 파이낸셜타임스(FT), 미국 CNN 방송 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 전날 런던 근교 윈저성 세인터 조지홀에서 열린 만찬 연설에서 “(이번 국빈 방문은) 내 인생에서 가장 큰 영광 중 하나”라며 “두 번째 국빈 초청을 받은 마지막 대통령이 되길 바란다”고 말했다.



트럼프 대통령은 영국 왕실의 극진한 환대를 받았다. 윌리엄 왕세자 부부가 트럼프 대통령 내외를 맞이했고 찰스 3세와 커밀라 왕비도 마중을 나왔다. 트럼프 대통령과 찰스 3세가 악수하자 41발의 예포가 발사되고 양국 국가가 울려 퍼졌다. 이후 영국 왕실 전통의 상징인 황금빛 마차에 올라탄 트럼프 대통령은 근위대의 호위를 받으며 윈저성으로 들어섰다.



화려하고 격식 있는 국빈 만찬에서 찰스 3세는 “세계에서 가장 해결하기 어려운 갈등에 대한 해결책을 찾아 평화를 확보하려는 개인적인 헌신을 보여주고 있다”며 트럼프 대통령을 치켜세웠다. 이에 트럼프 대통령은 “미국과 영국 간 유대는 값으로 매길 수 없을 만큼 소중하고 영원하다”며 “이는 대체할 수도, 끊을 수도 없는 관계로 우리는 역사상 그 어떤 나라보다 좋은 일들을 함께 해왔다”고 화답했다.

