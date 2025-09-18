권성동 구속 후 첫 특검 조사 3시간 만에 마쳐… 19일 다시 소환 [3대 특검]

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 관련 여러 의혹을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 18일 국민의힘 권성동 의원을 소환해 조사했다. 권 의원이 16일 구속된 뒤 이틀 만이다.

특검팀은 이날 오후 2시쯤 서울구치소에 수감 중인 권 의원을 불러 조사했다. 특검은 권 의원을 상대로 윤석열정부와 세계평화통일가정연합(통일교) 간 ‘정교유착’ 의혹 전반과 자금 추가 수수 여부 등을 집중적으로 캐물은 것으로 알려졌다. 권 의원은 진술거부권을 행사하진 않은 것으로 전해졌다.

국민의힘 권성동 의원이 16일 서울중앙지법에서 정치자금법 위반 혐의 사건 관련 구속 전 피의자 심문를 마치고 나오고 있다. 뉴스1

권 의원 구속 후 첫 조사는 약 3시간 만에 마무리됐다. 이날 조사 시간이 짧았던 만큼 특검은 19일 권 의원을 다시 소환해 조사할 방침이다.

앞서 특검은 정치자금법 위반 혐의로 권 의원에 대한 구속영장을 청구했다. 권 의원은 2022년 1월 윤영호(구속기소) 전 통일교 세계본부장로부터 20대 대선에서 통일교 교인의 표와 조직, 재정 등을 제공하는 대신 윤 전 대통령이 당선되면 통일교 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 등의 청탁과 함께 1억원을 수수한 혐의를 받는다.

특검은 권 의원 구속영장에 통일교로부터 자금을 추가 수수한 정황이 있다는 점도 적시했다. 19일 조사에서도 특검은 이 부분을 집중 추궁할 것으로 예상된다.

이날 특검은 서울·양평고속도로 종점 변경 특혜 의혹 사건 관련자들이 특검 조사에 대비해 ‘진술 연습’에 나선 정황을 파악했다면서 재발 방지를 경고하기도 했다.

특검 관계자는 “양평고속도로 사건 관련 용역업체(실무자들)의 참고인 조사를 앞둔 상황에서 대형 로펌이 이 실무자들의 변호인들로 선임되지 않았으면서도 이들을 로펌 사무실로 불러 모으고, 주요 용역업체의 임원을 배석시킨 채 진술 연습을 시킨 정황이 확인됐다”며 “이는 증거인멸, 수사방해 행위로 보일 수 있어 이와 같은 행위가 반복돼선 안 된다는 점을 엄중히 전달한다”고 말했다.

양평고속도로 의혹은 2023년 국토교통부가 서울·양평고속도로 사업을 추진하면서 종점 노선을 경기 양평군 양서면에서 김씨 일가의 땅이 있는 양평군 강상면 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 내용이다. 논란이 일자 당시 원희룡 국토부 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했다. 이 의혹과 관련해 용역업체에 노선 변경을 제안한 인물로 알려진 국토부 김모 서기관은 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의로 전날 구속됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지