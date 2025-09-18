‘원도심 재생 사업 성공’ 순천시, ‘대한민국 국토대전’ 대통령상 수상

전남 순천시는 저전동 정원마을 재생으로 지역경쟁력을 높인 사례를 인정받아 국토교통부, 국토연구원, 건축공간연구원이 주최하는 ‘2025 대한민국 국토대전’에서 대통령상을 수상했다고 18일 밝혔다.

올해로 17회를 맞는 ‘대한민국 국토대전’은 국토경관의 품격을 높이고 국민 삶의 질 향상에 기여한 공간디자인 우수 사례를 발굴·시상하는 권위 있는 공모전이다.

노관규 순천시장이 18일 서울 콘래드호텔에서 열린 ‘2025 대한민국 국토대전’ 시상식에서 순천시의 대통령상 수상을 기념해 김윤덕 국토교통부 장관과 기념사진을 촬영하고 있다. 순천시 제공

순천시는 특별부문 ‘지역경쟁력 제고를 위한 공간디자인’ 분야에 ‘정원을 품은 비타(vita)민(民) 커뮤니티, 저전골’을 출품해 전문가 서류심사와 현장심사, 국민투표를 거쳐 최종 수상작으로 선정됐다.

이 사업은 2018년부터 2022년까지 197억원을 투입해 쇠퇴했던 저전동 원도심을 ‘정원’ 매개로 새로운 주민 커뮤니티와 문화공간으로 탈바꿈시킨 혁신적 도시재생 프로젝트다.

비타민 저전골 마을조합을 중심으로 빈집·유휴부지를 활용한 ‘테마포켓정원’, 침수 문제를 해결한 ‘빗물가로정원’, 개인 주택 담장을 허물어 개방한 ‘이웃사촌정원’, 학교·마을·종교시설을 잇는 ‘역사정원’ 등 총 19곳의 정원을 조성했다.

아울러 학교와 연계한 세대를 아우르는 ‘비타민센터’, 청년인구 유입을 유도한 ‘청년임대주택-새로와’, 마을에 활력을 준 ‘마을호텔-어여와’, 골목상권 특화거리까지 조성하며 쇠퇴한 마을에 새로운 활력을 불어넣었다.

저전동 정원마을은 2023년부터 2025년까지 누적 방문객 4만명을 돌파했으며, 주민 주도의 운영 강화로 지역 문화·관광의 중심지로 부상했다.

노관규 순천시장은 “지역 공동체와 함께 사람 중심의 공간을 만들기 위한 노력이 대한민국 국토대전에서 인정받게 되어 기쁘다”며 “지속가능한 정원도시로서 순천의 브랜드 가치 강화에 더욱 노력하겠다”고 말했다.

