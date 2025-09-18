울산 주거 트랜드를 선도하는 ‘한화포레나 울산무거’… 19일 견본주택 오픈 ‘본격 분양’

㈜한화 건설부문(대표이사 김승모)이 19일 울산광역시 남구 무거동 일원에 ‘한화포레나 울산무거’의 견본주택을 열고 본격적인 분양에 나선다.

한화포레나 울산무거는 지하 3층~지상 25층 8개 동, 전용면적 84~166㎡ 총 816세대로 조성된다. 타입별로는 △84㎡A 275세대, △84㎡B 151세대, △84㎡C 165세대, △99㎡ 67세대, △109㎡ 156세대, △166㎡P 2세대로 구성됐다.

단지가 조성되는 한화케미칼 울산공장 사택 부지는 조용하고 살기 좋은 쾌적한 주거환경과 당시 보기 힘들었던 명품 주거지로 지역민들의 선망의 대상으로 자리잡아 왔다. 또한 이 일대가 대규모 신흥 브랜드 주거타운으로 탈바꿈할 계획이어서 관심이 더욱 높아질 것으로 보인다.

교육·환경·생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 무거동 중심 입지에 위치해 옥동, 신정동 등 주요 생활권과의 접근성이 뛰어나며, 울산대공원·현대백화점·법원·대형마트 등 다양한 생활 인프라를 가까이에서 누릴 수 있다. 삼호초·옥현초·삼호중 등 10여 개 학교와 병원·마트도 인접해 교육과 생활 환경이 우수하고, 태화강 국가정원, 삼호공원 등 녹지 공간도 풍부하다. 또한 남부순환도로·문수로 등 도로망과 울산고속도로, 예정된 트램 및 광역철도 개발로 교통 여건도 더욱 개선될 전망이다.

울산에 처음 선보이는 포레나 아파트인 만큼 상품성에 세심한 신경을 썼다. 출입구부터 단지 외관까지 포레나 만의 고급스러운 색채와 패턴을 적용한 디자인 ‘포레나 익스테리어’를 반영하였고, 단지를 남향 위주 일자형으로 배열하여 개방감과 녹지공간의 비율을 높였다. 일부 동 외벽은 유리 마감에 포레나의 시그니쳐 디자인을 적용한 '셰브론글라스(커튼월룩)' 방식을 적용해 고급스러움을 더했다.

단지 지상에는 선큰정원, 휴게정원, 솔향기 테라스 등의 다양한 휴게 녹지가 들어서며, 어린이∙유아놀이터, 반려동물놀이터(펫파크) 등이 계획되어 있어 보다 쾌적한 주거공간이 될 것으로 전망된다.

이뿐만 아니라 입주민의 건강과 안전을 위한 첨단 시스템도 돋보인다. 지하주차장, 주방 및 화장실 휀 등에 외부 유입을 막아주고 신선한 공기를 공급해주는 ‘블루에어시스템’이 적용되며, 입주민 안전을 고려하여, 지하 주차장 비상벨, 현관 블랙박스 도어폰 등이 도입된다.

또한 지하공간의 활용도를 극대화하였다. 지하주차장 세대당 1.6대에 달하는 넉넉한 주차공간을 확보했으며, 주차 구역의 30%를 확장형으로 설계해 대형 차량도 편리하게 주차할 수 있다. 전 세대에 지하창고까지 제공하여 입주민들의 편의를 높였다.

그밖에도 다양한 커뮤니티시설이 돋보인다. 울산 남구 최초로 스카이라운지가 조성될 계획이며, 이곳에는 오픈 라운지와 프라이빗 다이닝 공간, 스터디룸 등이 마련될 예정이다. 지하에는 북하우스, 카페, 골프연습장, 피트니스센터, GX룸 등의 문화시설이 조성될 계획이다. 이 외에도 어린이집, 돌봄센터, 키즈짐, 게스트하우스가 마련돼 입주민의 생활 편의를 한층 높여줄 전망이다.

차별화된 실내 설계도 눈을 끈다. 전 세대 거실창 유리난간을 적용해 탁트인 조망을 제공하고 2.42m 우물형 천장은 한층 넓은 공간감을 더한다. 또한 여유 있는 다용도실을 마련해 세탁기와 건조기를 나란히 배치할 수 있게 했다. 월패드, 콘센트 등은 굿디자인으로 선정된 '포레나 엣지룩'을 적용했으며, 욕실에 스마트 환풍기와 반려동물 세면대 등의 옵션을 더해 편의성과 고급스러움을 한층 강화했다.

평형을 살펴보면 84㎡A 타입은 4베이 판상형 구조에 거실·주방 대면형 설계와 아일랜드 주방, 순환형 팬트리를 적용해 편리한 동선을 제공한다. 84㎡C 타입은 타워형 구조로 개방감과 공간 독립성을 강화해 프라이버시를 중시하는 수요자들의 관심을 높였다. 109㎡ 타입은 4베이와 침실 4개, 대형 아일랜드 식탁이 포함된 대면형 주방, 그리고 현관창고와 다용도실·주방이 연결된 순환형 팬트리로 넓고 효율적인 생활 공간을 선보였다.

권기영 ㈜한화 건설부문 분양소장은 “과거 선망의 대상이던 한화케미칼 사택 부지에 울산의 첫 포레나 브랜드 단지인 만큼 상징성이 크다”며, “단지 인근 각종 인프라를 편리하게 이용할 수 있을 뿐만 아니라 포레나만의 특화된 설계 및 상품 구성으로 지역을 대표할 수 있는 프리미엄 아파트를 선보일 것”이라고 밝혔다.

한화포레나 울산무거의 청약 접수는 오는 29일(월) 특별공급을 시작으로 30일(화) 1순위, 10월 1일(수) 2순위 순으로 진행된다. 청약 접수는 한국부동산원 청약홈페이지에서 인터넷으로 신청할 수 있다. 당첨자 발표는 10월 15일(수)이며, 정당계약은 10월 27일(월)부터 29일(수)까지 3일간 견본주택에서 진행한다.

