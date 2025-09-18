검찰, 해경 순직 수사…인천해경서·영흥파출소 압수수색

해양경찰관 순직 사고와 관련해 검찰이 지역 해양경찰서와 파출소를 대상으로 압수수색에 나섰다.

18일 법조계에 따르면 인천지검은 이날 오후 인천시 서구 인천해양경찰서 청사와 옹진군 영흥파출소에서 각각 압수수색을 했다.

사진=인천해양경찰서 제공

검찰은 직권남용과 허위공문서작성 혐의 등으로 이광진 인천해양경찰서장과 영흥파출소장, 당직 팀장 등을 수사 중인 것으로 알려졌다.

이 전 서장 등은 지난 11일 이재석(34) 경사 순직 사고 이후 영흥파출소 직원들에게 사건을 함구하라고 지시한 의혹 등을 받고 있다.

앞서 당직팀 동료 4명은 기자회견을 열고 "그동안 영흥파출소장으로부터 이 경사를 '영웅'으로 만들어야 하니 사건과 관련해 함구하라는 지시를 받았다"고 폭로했다.

이에 해양경찰청은 지난 16일 이 서장 등을 대기발령하고 직무에서 배제했다.

인천해경서는 인천 영흥도 갯벌에서 이 경사가 고립자 구조 중 숨진 것과 관련해 전반적인 대응이 미흡했다는 지적을 받았다.

당시 파출소 당직자는 모두 6명이었으나 이 중 4명은 휴게시간이라 이 경사 혼자서 출동했고 추가 인원 투입도 늦어진 것으로 파악됐다.

해경은 2인 출동이나 최대 3시간 휴게 등 다수의 관련 규정을 어기고 근무일지에 휴게 시간 등을 허위로 기록한 정황도 드러났다.

대검찰청은 사안의 중요성과 일선청 인력 사정 등을 고려해 대검 반부패기획관(차장검사급)을 수사팀장으로 인천지검에 급파하고 대검 검찰연구관 1명, 인천지검 반부패 전담 검사 등 3명을 팀원으로 하는 수사팀을 구성했다.

검찰 관계자는 "최근 언론에 보도된 각종 의혹과 관련한 사안을 규명하고 구체적인 경위를 조사하기 위해 검사 5명으로 구성된 전담팀을 구성했다"고 말했다.

이재명 대통령은 지난 15일 이 경사 순직 사고와 관련해 "해경이 아닌 외부의 독립적인 기관에 맡겨 엄정히 조사하라"고 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 "이 대통령은 고인의 동료들로부터 '윗선이 진실을 은폐하고 있다'는 증언이 나왔다는 점을 짚었고, 이어 유가족과 동료들의 억울함이 없도록 해야 한다면서 이런 지시를 했다"고 전했다.

이후 김용진 해양경찰청장은 "순직 해경 사건과 관련해 대통령님의 말씀에 무거운 책임감을 느낀다"며 "이 사건의 진실규명과 새로운 해양경찰에 도움이 되고자 한다"며 사의를 표명했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지