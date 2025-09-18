‘그 과일 빵’에 치즈 발라 먹는 MZ 입맛…결국 이 기업도 뛰어 들었다

SPC그룹이 가을을 맞아 제철 식재료 ‘무화과’를 활용한 다양한 신제품을 소비자들 앞에 내놓고 있다. SPC그룹 제공

SPC그룹이 가을을 맞아 제철 식재료 ‘무화과’를 활용한 다양한 신제품을 소비자들 앞에 내놓고 있다.

18일 제과업계에 따르면 SPC그룹은 젊은 층에게 인기를 얻는 제철 과일 무화과를 활용해 새로운 미식 경험을 제안한다. 식이섬유가 풍부한 무화과는 ‘웰니스 과일’로도 불리며 부드러운 식감과 달콤한 맛으로 디저트·샐러드·베이커리 등 다양한 메뉴에서 활용도가 높다.

파리크라상은 총 8종의 무화과 제품을 소개했다. 제철 무화과를 듬뿍 올린 ‘무화과 생크림 케이크’와 함께 바삭한 타르트 위에 생치즈 무스와 신선한 무화과를 올린 ‘무화과 타르트’, 크림치즈와 생무화과가 조화를 이루는 ‘무화과 크림치즈 페스츄리’, 카라멜라이즈드 견과류와 건무화과가 들어간 ‘카라멜넛츠&무화과 뀐아망’이 대표적이다.

이와 함께 깊은 풍미의 고르곤졸라 피자에 무화과를 토핑한 ‘무화과&고르곤졸라 피자’, 무화과와 밤·바닐라크림이 토스트에 조화롭게 어울리는 ‘무화과 프렌치 토스트’, 무화과 샐러드에 훈제오리·단호박이 어우러진 ‘무화과&훈제오리 샐러드’, 햄치즈 샌드위치와 상큼한 무화과 샐러드를 함께 즐길 수 있는 ‘햄치즈샌드위치&무화과 샐러드 박스’도 만나볼 수 있다.

SPC그룹이 가을을 맞아 제철 식재료 ‘무화과’를 활용한 다양한 신제품을 소비자들 앞에 내놓고 있다. SPC그룹 제공

파리크라상이 운영하는 ‘패션5’는 버터 풍미의 팡도르에 복숭아잼과 크림을 채우고 무화과로 장식한 ‘무화과 팡도르’, 무화과·호지차·시나몬 소르베와 미소·된장 풍미의 우유 베이스 젤라또를 조합한 ‘무화과 호지차 소르베와 미소 젤라또’를 새롭게 선보였다. 라그릴리아에서는 무화과와 리코타 치즈, 유자청에 마리네이드한 배, 발사믹 드레싱을 곁들인 ‘무화과 리코타 샐러드’를 출시했다.

SPC그룹 관계자는 “음식으로 계절감을 즐기는 소비자 트렌드를 반영했다”며 “무화과를 활용한 가을 신제품을 출시했다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지