특검, 당사 압수수색 시도에 국힘 “수사 빙자한 야당 말살” 반발

김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)이 18일 국민의힘 당사에 대한 3차 압수수색에 나서자, 국민의힘은 “수사를 빙자한 야당 말살 시도”라고 반발했다.

최보윤 수석대변인은 논평에서 특검의 압수수색 시도를 “헌법이 보장한 정당 활동의 자유와 국민의 기본권을 정면으로 유린하는 폭거”라고 비판했다.

최 수석대변인은 “집권여당은 불리할 때마다 정당성 없는 압수수색을 강행해왔는데, 조희대 대법원장 사퇴 촉구로 여론이 악화되자 또다시 압수수색 카드를 꺼내 들었다”며 “정권의 입맛에 맞춰 칼춤을 추고 있는 특검은 스스로 정당성을 무너뜨리며, 헌법 질서를 정면으로 거스르고 있다”고 날 선 반응을 보였다.

최 수석대변인은 “특검이 노린 것은 수백만 국민의 이름과 주민번호, 주소, 당비 납부 현황까지 담긴 민감한 개인정보”라며 “당원명부는 개인정보로서 법적으로도 철저히 보호돼야 한다”고 강조했다.

유상범 원내수석부대표도 페이스북을 통해 “수사를 핑계 삼아 정당활동의 자유를 억압하고, 당원들의 소중한 정보를 강탈하려는 반민주적 폭거”라며 비판에 나섰다. 유 수석부대표는 “당원명부는 정당 민주주의의 핵심이자 당원들의 기본권과 직결된 민감한 자료”라며 “명부를 통째로 내놓으라는 요구에는 결코 응할 수 없다”고 덧붙였다.

특검은 통일교가 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 특정 후보를 지원하기 위해 조직적으로 교인을 입당시키려 했다는 의혹을 수사 중이다. 특검은 당시 가입한 통일교인 명단을 대조하기 위해 국민의힘에 당원명부 임의제출을 요구하고 있다.

