'중증 우울증' 앓던 여에스더, 52kg까지 빠진 근황…"귀신처럼 하고 다녀"

가정의학과 전문의 겸 사업가 여에스더. 뉴스1, 유튜브 채널 ‘여에스더의 에스더TV’ 캡처



가정의학과 전문의 겸 사업가로 활동 중인 여에스더(60)가 최근 유튜브 채널을 통해 몸과 마음의 상태를 솔직하게 털어놨다.

지난 16일 공개된 유튜브 채널 ‘여에스더의 에스더TV’에는 ‘여에스더 최근 근황. “귀신처럼 하고 다녀”’라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상 속 여에스더는 남편 홍혜걸과 함께 체중 변화와 정신 건강에 대해 담담하게 이야기했다.

촬영 초반, 제작진이 “박사님 오랜만에 뵀더니 살이 너무 많이 빠졌다”고 말하자 여에스더는 “지금 52kg까지 빠졌다. 2kg이 줄었다. 최근에 우울증 약을 하나 더 추가했는데, 그게 부작용으로 입맛이 없어지는 거다. 그래서 2kg이 빠졌는데 안 좋은 점은 기운이 없고 좋은 점은 옷들이 들어간다는 것”이라며 건강 상태를 전했다.

유튜브 채널 ‘여에스더의 에스더TV’ 캡처

그 옆에 있던 남편 홍혜걸은 아내의 복잡한 병력을 언급하며 “약이란 약은 다 먹는다”며 “여기는 갑상선암 수술도 아니고 뇌동맥류도 있고, 중증 천식이 있어서 맨날 숨을 못 쉬고 발작적으로 난리 난다”고 설명했다. 그러면서 “지금은 우울증 때문에 아무 데도 안 나간다. 촬영하니까 이 옷을 입은 거다. 평소에는 그냥 귀신처럼 하고 다닌다”며 우려를 드러냈다.

이에 여에스더는 “나보고 예쁘다더니 귀신처럼 보이냐? 우리 통통이 예쁘다고 하는데…”라며 서운함을 내비쳤고, 홍혜걸은 “립서비스였다. 맨날 하루 종일 그러면서 깨어 있을 때는 유튜브 보고, 밥도 다 시켜먹는다. 내가 돈이 없냐, 시간이 없냐. 나도 맛집 가고 싶다”고 토로해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘여에스더의 에스더TV’ 캡처

앞서 지난 7일, 홍혜걸은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 여에스더가 ‘무쾌감증’(anhedonia)’ 증상을 겪고 있다고 밝힌 바 있다. 이는 운동이나 취미, 음악 등 일상적인 활동에서도 즐거움을 느끼지 못하는 우울증의 대표적인 증상 중 하나다. 여에스더는 최근 지인들과의 연락조차 힘겨워할 정도로 증세가 심각한 상태인 것으로 알려졌다.

당시 홍혜걸은 “간단한 한 줄 답장조차 매우 힘든 의무가 되어 괴로워한다”며 “가끔 유튜브나 홈쇼핑에 나오는 건 회사와 직원을 위한 CEO로서 최소한의 업무이고, 한번 방송하면 일주일 내내 방에서 잠옷 차림으로 누워 지낸다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘여에스더의 에스더TV’ 캡처

이어 “보통 사람들이 느끼는 어떠한 것에도 즐거움이 없다고 호소한다”며 “눈에 넣어도 아프지 않을 아들과 며느리와의 식사도 꼼짝하기 싫다며 취소한다. 아무쪼록 지인분들의 혜량을 부탁드린다”고 당부했다.

한편, 여에스더는 1965년생으로, 서울대 의대를 졸업한 후 다양한 방송에 출연하며 대중적인 인지도를 얻었다. 현재는 연 매출 3000억원 규모의 건강기능식품 브랜드를 운영하며 사업가로서도 활약 중이다. 그는 1994년 2살 연하인 홍혜걸과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지