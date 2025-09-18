우오현 SM그룹 회장, 한미 친선외교 기여 공로로 감사패 받아

우오현 SM그룹 회장(오른쪽)이 지난 17일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 열린 한미동맹 특별 간담회에서 로버트 에이브럼스 주한미군전우회장(전 한미연합사 사령관)에게 감사패를 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. SM그룹 제공

우오현 SM그룹 회장이 한미 친선외교와 한미동맹 발전에 기여한 공로로 주한미군전우회(KDVA)로부터 감사패를 받았다.

SM그룹은 전날 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 한미동맹재단과 주한미군전우회 공동 주관으로 열린 ‘우오현 SM그룹 회장 초청 한미동맹 특별 간담회’에서 우 회장이 월터 샤프, 로버트 에이브럼스 등 전 한미연합사 사령관들이 소속된 주한미군전우회로부터 감사패를 받았다고 18일 밝혔다.

감사패에는 한미연합사 사령관(주한미군사령관)을 지낸 4성 장군 4인을 상징하는 별 16개와 이들의 친필사인 등이 담겼다. 한미동맹의 든든한 수호자이자 동맹의 발전을 위해 헌신한 인물에게 역대 사령관들이 최고의 예우와 존경, 감사의 뜻을 전하는 상징물이라는 게 SM그룹의 설명이다.

우 회장은 기업활동과 경영의 근간이 되는 안보를 위해 매년 1억원씩을 한미동맹재단에 후원하며 주한미군전우회를 비롯한 전현직 장병들을 격려하는 데 앞장서 왔다.

한국전쟁 참전 미군용사 추모 조형물 건립, 안보 관련 교육 및 연구활동 지원 등 한미동맹재단과 유관단체인 한미동맹친선협회가 운영하는 다양한 사업에도 적극 동참하며 주한미군의 노고에 감사의 뜻을 전하고 있다.

우 회장은 “한미동맹의 뿌리 위에 세운 굳건한 안보는 대한민국 기업들이 전 세계에서 뜻을 펼치며 경제와 산업의 영토를 키워나가는 토대이자 근간”이라며 “기업인의 한 사람으로서 다시 한번 한미동맹재단과 주한미군전우회의 노력에 경의를 표하고 앞으로도 국방과 안보 분야에서 기업이 할 수 있는 다양한 사회적 책임을 발굴해 실천해 나가겠다”고 말했다.

