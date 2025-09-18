'MLS 첫 해트트릭' 손흥민, 평점 9.7…"손세이셔널!"

손흥민(33)이 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 입성 후 첫 해트트릭을 기록하며 로스앤젤레스FC(LAFC)를 승리로 이끌었다.

LAFC는 18일 오전 10시30분(한국 시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와 2025 MLS 정규리그 원정 경기에서 4-1 승리를 기록했다.

13승8무7패(승점 47)가 된 LAFC는 한 계단 상승한 리그 4위에 자리했다.

손흥민의 활약이 빛났다.

이날 4-3-3 포메이션에서 두 번째 '3'의 최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 경기 시작 3분 만에 선제골을 기록했다.

9월 A매치 미국전(2-0승), 멕시코전(2-2 무), MLS 새너제이 어스퀘이크스전(4-2 승)에 이어 공식전 4경기 연속 득점에 성공했다.

흐름을 탄 손흥민은 전반 16분 박스 밖 오른발 감아차기 슈팅으로 MLS 입성 후 첫 멀티골을 터트렸다.

후반 12분 골대를 맞추는 불운도 있었으나, 후반 37분 MLS 첫 해트트릭을 완성하며 상승세에 방점을 찍었다.

데니스 부앙가의 패스를 받은 손흥민은 이날 3번째 골은 왼발로 마무리했다.

이후 손흥민은 후반 41분 데이비드 마르티네스와 교체되면서 경기를 일찍 마무리했다.

풀타임을 소화하진 않았으나, 해트트릭을 기록한 손흥민은 이날 경기 최우수 선수로 선정됐다.

통계 매체 '풋몹'은 손흥민에게 평점 9.7을 부여하며 최고의 활약을 펼쳤다고 시사했다.

손흥민은 3골을 포함해 패스 성공률 89%(19회 시도 17회 성공) 등 공격은 물론, 태클 1회, 리커버리 3회 등 수비적인 부문에서도 좋은 경기력을 펼쳤다.

최고의 활약을 펼친 만큼, MLS 사무국도 손흥민의 활약을 주목했다.

MLS 측은 "손세이셔널(손흥민+센세이셔널)! LAFC의 슈퍼스타가 MLS에서 첫 해트트릭을 기록했다"며 공식 홈페이지를 꾸몄다.

손흥민은 이날 활약으로 MLS 6경기 5골1도움을 기록, 경기당 1개의 공격포인트를 작성하게 됐다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지