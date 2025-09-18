지방선거 조기 대비 나선 국힘… 총괄위원장 나경원, 평가혁신 TF장에 정점식

국민의힘이 내년 6·3 지방선거 총괄기획단 위원장에 나경원 의원을 임명하고 본격적인 선거 준비에 나선다.

국민의힘은 18일 국회에서 비공개 최고위원회의를 열고 제9회 전국동시지방선거 총괄기획단 위원장에 나경원 의원을 임명했다고 밝혔다.

나경원 국민의힘 의원, 뉴시스

국민의힘은 “나 의원은 당 원내대표와 서울시당위원장을 역임하였고, 대선 및 총선 공동선거대책위원장으로 활약하면서 최대 격전지인 수도권 지역 및 전국단위 선거의 전략 수립, 조직 관리에 탁월한 능력을 보여주었다”고 선임 배경을 설명했다.

선출직 공직자 평가혁신TF(태스크포스) 위원장에는 정점식 의원이, 조직강화특별위원회(조강특위) 위원장에는 정의용 의원이 각각 이름을 올렸다.

조강특위는 위원장을 포함한 당연직 3명을 포함해 총 7명으로 구성된다. 당연직은 위원장인 정 사무총장과 서천호 전략기획부총장, 강명구 조직부총장이다.

이들은 지방선거 승리의 밑그림을 그리고, 공직 후보자 공천을 위한 공정하고 체계적인 평가 기준을 마련하게 된다. 또한 지방조직을 정비해 당 지지 기반을 강화하겠다는 방침이다.



최보윤 수석대변인은 최고위를 마친 뒤 기자들과 만나 “장동혁 대표는 전당대회 기간 제대로 싸우는 사람을 공직 후보자로 공천하겠다고 당원과 국민께 약속한 바 있다“라며 “내년 지방선거 승리에 박차를 가할 준비를 마무리하고 국민과 함께 반드시 승리하는 정당으로 거듭나기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.

