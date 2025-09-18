美 뉴욕의 타임스스퀘어를 주목하라…BBQ 광고 3개월 송출

BBQ가 미국 뉴욕 타임스스퀘어(Times Square) 정중앙에 위치한 ‘원 타임스스퀘어(One Times Square)’ 전광판에 브랜드 광고를 송출한다고 18일 밝혔다. BBQ 제공

미국 외식업계의 매출 성수기로 손꼽히는 9~11월 뉴욕 현지 타임스스퀘어에 BBQ 광고가 송출된다.

18일 관련 업계에 따르면 제너시스BBQ 그룹은 세계인의 이목이 쏠리는 타임스스퀘어 정중앙 ‘원 타임스스퀘어(One Times Square)’에 자사 브랜드 광고를 송출한다.

지난 1일 시작해 오는 11월23일까지 매시간 3분씩 하루 72분, 총 6048분에 걸쳐 광고가 송출된다. 하루 평균 유동인구 36만여명인 일대에서 BBQ는 단순한 브랜드 노출을 넘어 홀리데이 시즌 매출 급상승도 기대하고 있다.

광고는 BBQ의 핵심 가치를 담아 △REAL CRISPY REAL KOREAN(진정한 바삭함과 한국의 맛을 느껴라) △Taste the CRISPY Freedom(바삭함의 자유를 즐기세요) △Feel the crispy bite into flavor(바삭한 한입 속 가득 퍼지는 풍미) 3편으로 구성됐다.

BBQ가 미국 뉴욕 타임스스퀘어(Times Square) 정중앙에 위치한 ‘원 타임스스퀘어(One Times Square)’ 전광판에 브랜드 광고를 송출한다고 18일 밝혔다. BBQ 제공

BBQ는 2007년 미국에 진출한 이후 뉴욕, 뉴저지, 캘리포니아, 텍사스, 하와이 등 주요 지역을 중심으로 확장을 이어가며 최근 오리건주까지 총 32개주에 매장을 운영 중이다. 미국을 넘어 캐나다, 파나마, 코스타리카, 독일, 필리핀, 말레이시아, 베트남, 일본, 피지 등 전 세계 57개국에 진출하며 글로벌 K-푸드 선도 브랜드로서의 입지를 다지고 있다.

BBQ 관계자는 “타임스스퀘어는 전 세계 관광객과 현지 소비자들이 만나는 상징적 공간”이라며 “‘K-치킨은 BBQ’라는 메시지로 글로벌 시장에서 지속적으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지