“극우 범죄 가장심각”… 美법무부, 보고서 슬그머니 삭제

도널드 트럼프 미국 행정부가 보수 정치활동가 찰리 커크의 암살을 계기로 좌파 단체를 겨냥한 광범위한 단속을 예고 중인 가운데, 미 법무부는 최근 홈페이지에서 극우주의 관련 범죄 보고서를 슬그머니 삭제했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합

미 정치전문매체 더힐은 17일(현지 시간) 이 같은 사실을 보도하며 “급진 좌파가 급진 우파보다 더 큰 위험을 제기한다는 트럼프 대통령의 주장을 뒷받침하려는 움직임 속에 이뤄진 조치”라고 전했다.

해당 보고서는 국립사법연구소 자료를 토대로 지난해 작성됐으며, 극우 세력에 의한 사망 범죄가 두드러지게 많다는 것이 골자다.

연구진은 “극우 테러 공격 건수는 테러나 국내 극단폭력 등 다른 모든 유형을 계속해서 앞지르고 있다”며 “1990년 이래 극우 극단주의자들은 극좌나 급진 이슬람 극단주의자들보다 훨씬 더 많은 이념적 동기에 의한 살인을 저질렀으며, 이는 520명 이상의 목숨을 앗아간 227개 사건을 포함한다”고 지적했다.

또한 “같은 기간 극좌 극단주의자들이 저지른 이념적 동기에 의한 공격은 42건으로 78명의 목숨을 앗아갔다”고 보고서는 설명했다.

트럼프 대통령과 참모들은 커크의 사망 이후, 극좌 세력이 극우 세력보다 훨씬 위험하다고 주장하고 있다. 법무부 홈페이지에 수록돼 있던 해당 보고서와는 배치되는 주장이다.

법무부가 조용히 보고서를 내린 것을 처음 발견한 것은 노스캐롤라이나대에서 극단주의를 연구하는 박사과정생이었다.

현재 관련 링크에 들어갈 경우 ‘최근 행정명령에 따라 웹사이트를 검토 중’이라는 문구만 나온다고 한다. 더힐은 “어느 행정명령이 이러한 조치를 요구할 수 있는지는 불분명하다”고 지적했다.

커크는 지난 10일 미국 유타주 대학 캠퍼스에서 열린 토론에 참여했다가, 총격을 받아 사망했다.

그는 젊은층 보수주의 정치활동을 주도하는 비영리기구 터닝포인트USA 공동 창립자로, 트럼프 대통령의 지난 대선 승리에 크게 기여했다.

트럼프 대통령은 커크의 사망에 좌파 세력을 향해 분노를 쏟아냈다. JD 밴스 부통령과 팸 본디 법무장관 등 대다수 참모들도 이러한 목소리에 동참하고 있으며, 실제 좌파 세력에 대한 대대적인 조사가 이뤄질 것으로 전망된다.

