"외출할 때 우산 챙겨요" 남부·제주 등 궂은 날씨

목요일인 18일은 충청 내륙과 전라권을 중심으로 비가 내리고 제주도와 강원 영동·경상권에도 비 소식이 이어지겠다.

기상청은 “오전부터 밤 사이 충청권 내륙과 전라권, 늦은 밤부터 제주도에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다”고 예보했다.

강원 영동과 경상권은 오후까지 비가 지속될 수 있다.

예상 강수량은 강원 영동·울릉도·독도 5~40㎜, 제주도 10~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 전라·경상권 5~30㎜ 등이다. 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

새벽부터 아침 사이 전국 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼겠으며 강원 산지에는 짙은 안개가 이어질 전망이다.

경상권 해안은 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠고 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 방파제를 넘는 곳이 있어 해안가 안전사고에도 주의해야 한다.

아침 최저기온은 17~23도, 낮 최고기온은 22~29도로 평년(최저 13~20도, 최고 24~28도)과 비슷하겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 20도, 인천 19도, 수원 19도, 춘천 16도, 강릉 19도, 청주 21도, 대전 20도, 전주 21도, 광주 21도, 대구 21도, 부산 23도, 제주 25도다.

낮 최고기온은 서울 26도, 인천 27도, 수원 25도, 춘천 25도, 강릉 23도, 청주 26도, 대전 25도, 전주 27도, 광주 27도, 대구 24도, 부산 26도, 제주 28도다.

