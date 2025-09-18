조우진 "9살 딸 아직 아빠 직업 몰라…내년쯤 얘기할 것"

배우 조우진이 가족에 대한 애틋함을 드러냈다.

17일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 '유퀴즈 온 더 블럭'에는 조우진이 게스트로 출연했다.

사진=tvN 제공

이날 조우진은 3년 차 기러기 아빠라며 "집에 가면 아무도 없다. 지금 딸이 너무 보고 싶다"고 말했다.

그는 "떨어져 있는 시간이 많아서 같이 있는 시간 동안에는 감정이든 물리적인 거리든 최대한 달라붙어서 지내고 싶다"며 "(딸이) '아빠 놀자' 하면 아무리 피곤해도 같이 논다"고 했다.

그러면서 "아내하고 제가 똑같이 하는 말이 있다. 태어나서 가장 잘한 일이 딸을 낳은 거다. 그래서 딸한테 베스트 프렌드가 되고 싶다"며 가족에 대한 그리움을 드러냈다.

조우진은 또 9살 딸이 자신의 직업을 모른다고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "집에서 TV를 잘 안 보고 딸이 자아 형성이 되어야 아빠의 직업을 온전히 받아들일 수 있을 거 같다"며 "TV에 나오는 아빠를 자랑하고 싶을 텐데 더 조심스러운 것도 있다"고 말했다.

조세호가 "아빠랑 다니면 사람들이 알아보지 않냐"고 묻자 조우진은 "그래서 다 엄청 가리고 다닌다. 마스크에 선글라스까지 끼고 하원을 갔는데 (선생님이) 더 궁금해하시더라"고 회상했다.

이어 "선생님이 딸한테 '아빠 왜 다 가리고 오셨냐'고 대놓고 물어보시더라. 그래서 다시는 안 갔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

조우진은 "내년 정도에는 얘기를 하려고 한다"고 했고, 유재석은 "딸이 매소드 연기하는 것일 수도 있다. 냥 이 방송 같이 봐라. 온 집안에서 조우진 씨만 모를 수도 있다"고 말해 웃음을 더했다.

<뉴시스>

