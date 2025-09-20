1시간에 15.21달러… 팁, 美쳤네 [세계는 지금]

미국 여행을 가서 식사한 뒤 예상보다 훨씬 많이 청구된 계산서를 받고 당황할 때가 종종 있다. 음식 가격 외에 별도의 팁이 계산서에 청구되는 탓이다. 미국 등 서구권 국가에서는 오랫동안 자리 잡은 음식 문화의 일부이지만 낯선 곳에서 온 방문자들은 이렇다 할 서비스가 제공되지 않았음에도 적지 않은 팁이 청구되는 데 대해 거부감을 느끼기도 한다. 그런데 최근 방문자들이 아닌 미국인들 사이에서도 팁 문화에 대한 거부감이 확산하기 시작했다. 팁 비용이 너무 올라버린 탓에 팁에 대한 반발로 이어지는 형국으로, 급기야 미국 요식업의 기형적 구조 자체에 대한 문제 제기로까지 확산하는 상황이다.



◆커지는 부담감, 커지는 팁에 대한 반감



팁에 대한 미국인의 반감은 최근 눈에 띄게 늘어나고 있다. 소비자금융기업 뱅크레이트에 따르면 지난 4월 여론조사전문기관 유고브가 성인 2277명을 대상으로 조사한 설문결과 63%에 달하는 미국인이 팁 문화에 대해 적어도 1개 이상의 불만을 가지고 있는 것으로 나타났다. 1년 전인 59%에 비해 4%포인트 늘어난 수치다. 심지어 “미국의 팁 문화가 통제 불능 상황에 이르렀다”고 답한 응답자는 전체의 41%에 달했다. 역시 전년도의 35%에 비해 6%포인트나 증가해 팁에 대한 부정적 인식 확산을 뚜렷이 보여줬다.



팁에 대한 반감 확산의 시작은 2020년대 들어 극심해진 인플레이션이 주요인으로 꼽힌다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)을 극복하기 위해 미 정부가 푼 막대한 유동성이 식음료 물가를 끌어올렸다. 2019년만 해도 1.9%에 머물렀던 미국의 식음료 부문 물가 상승률은 2020년 들어 3%대로 치솟았고, 2022년에는 9.9%를 기록하기도 했다.

이후 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상으로 물가가 잡혔지만 외식물가는 구조상 인하 없이 대부분 오른 상태로 유지되는 상황이다. 음식 가격 대비 일정 퍼센트로 지불하는 팁 비용도 자연스럽게 크게 늘어날 수밖에 없다. 고용정보기업 ADP리서치 조사를 보면 미국 요식업계의 시간당 팁 중위값은 2020년 1월만 해도 11.81달러에 불과했으나 2024년 5월에는 15.21달러로 치솟았다. 약 4년 동안 22.35%나 급등한 것이다. 특히, 코로나19 팬데믹으로 국가비상사태가 선포된 직후인 2020년 4월과 변종이 확산하며 경계심이 커진 2021년 4월을 제외하면 대부분 기간에 팁 비용이 상승 추세를 이어갔다. 팁 비용의 지속적 상승으로 ‘팁플레이션’이라는 신조어까지 생겨났을 정도다.



팁을 사실상 ‘반강제적’으로 청구서에 적용하는 문화도 생겼다. 태블릿 등 디지털 결제 시스템이 일반화하면서 미리 설정된 일정 비율의 팁을 함께 결제하도록 요구하는 경우가 많아졌기 때문이다. 그동안 소규모 주문이나 단체가 아닌 개인 차원의 식사 등에서는 계산서에 팁이 자동 포함되지 않아 원하는 액수의 팁 지불이 원칙적으로 가능했지만, 바뀐 시스템에서는 소비자는 사실상 팁을 음식값의 일부로 느끼며 지불하게 된다.



디지털 결제 확산 영향으로 팁을 요구하는 업종 자체도 퍼졌다. 미 여론조사업체 퓨리서치센터가 2023년 조사한 내용에 따르면 성인 10명 중 7명(72%)이 5년 전보다 팁을 요구하는 장소가 더 많아졌다고 답했다. 과거에는 전통적인 식당에서만 팁을 요구했지만 최근에는 패스트푸드점, 커피숍에서도 팁을 요구하고 있다.

◆‘죄책감 팁’ 거부 확산



소비자들은 저항에 나섰다. 특히, 외부의 눈을 의식해 원치 않는 과도한 액수의 팁을 지불하는 것을 거부하는 흐름이 본격 포착되는 중이다. 미국 폭스비즈니스는 2000여명의 소비자를 대상으로 한 연구를 인용해 올해 들어 소비자들이 ‘죄책감 팁(guilt tipping)’에 지출하는 금액이 전년 대비 38%나 감소했다고 보도했다. ‘죄책감 팁’은 서비스에 대한 만족감이 아닌 심리적 불편함이나 사회적 압박감에 의해 비자발적으로 내는 팁으로 1년 전만 해도 연지출이 450달러(약 62만원)를 넘었으나 올해 들어 283달러(약 39만원)로 대폭 낮아졌다. 해당 연구에서 응답자들은 평균 월 4.2회 죄책감으로 팁을 낸다고 인정했는데, 이는 1년 전 조사결과인 월 6.3회보다 감소한 수치다.



죄책감 팁의 감소가 영향을 미치며 가파르게 이어지던 팁 비용의 증가 추세가 2024년 이후 꺾였다. 금융 서비스 및 디지털 결제 기업 스퀘어는 지난 8월 발표한 보고서에서 올해 2분기 식당 업계 전반에서 평균 팁이 감소했으며, 레스토랑과 패스트푸드점, 카페, 바를 포함한 모든 업종에서 총 결제 금액 대비 팁 비율이 15% 아래로 떨어졌다고 전했다. 스퀘어는 “미국의 팁 문화는 다른 국가에 비해 의무적인 성향이 훨씬 더 강한 것으로 인식된다”면서 “이런 미국 문화 영향 속에서도 팁 비용이 감소한 것은 최근 미국 소비자 신뢰도가 얼마나 흔들렸는지를 반영한다”고 설명했다.

외부의 눈을 의식해 원치 않는 과도한 액수의 팁을 지불하는 것을 거부하는 흐름이 본격 포착되는 중이다. 사진은 음식을 서빙하고 있는 식당 종업원들의 모습. AP연합뉴스

◆‘팁 크레디트’에 대한 문제 제기까지도



소비자의 저항은 미국 팁 문화를 만든 노동 구조에 대한 문제의식으로 연결되고 있다. 그동안 미국인들이 팁 문화를 자연스럽게 받아들이고, 심지어 죄책감 팁까지 지불한 핵심 요인은 자신들이 지급한 팁이 식당 종업원들의 생계와 직결된다는 인식 때문이었다. 요식업 노동자의 경우 대부분의 임금이 팁에 의해 충당되는 탓이다. 이는 미국 요식업계의 독특한 임금 제도인 ‘팁 크레디트’의 존재에 기인했다. 팁 크레디트는 고용주가 최저임금보다 낮은 기본급만 지급하고, 나머지 임금은 노동자가 팁을 받아 충당하도록 허용하는 제도다. 텍사스주의 경우 시간당 30달러(약 4만원) 이상의 팁을 받는 노동자들에 대해 고용주는 연방 최저임금인 시간당 7.25달러 대신 2.13달러만을 지급해도 되도록 규정하고 있다. 팁과 합쳤을 때 근로자의 시급이 최저임금 이하일 경우 업주가 차액을 보상하도록 하는 등의 안전장치가 존재하긴 하지만 근로자의 소득 안정성을 해친다는 비판이 나올 수밖에 없다.



팁에 의존하는 요식업 노동자들의 불안한 소득 안정성은 지난해 미 대선 레이스에서 주요한 의제로 다뤄지기도 했다. 도널드 트럼프 미 대통령은 서비스업에 종사하는 유권자가 많은 경합주 네바다 라스베이거스에서 “전국적으로 70만명의 홀어머니가 자녀를 기르기 위해 팁 수입에 의존한다”며 팁에 대한 면세를 약속했다. 이는 실제 법안 제정으로 연결돼 지난 5월 연 최대 2만5000달러(약 3440만원)까지의 팁 소득에 대해 면세하는 내용의 법안이 연방 상원에서 가결됐다.



그러나 이제는 팁 면세 대신 업주가 노동자에게 최저임금을 보장해야 한다는 여론이 더 힘을 얻고 있다. 그동안 수차례 좌초됐던 팁 크레디트 폐지 움직임에도 다시 시동이 걸리는 상황이다.



지난 5일에는 세계적인 패스트푸드 체인인 맥도날드가 팁 제도에 대한 이견으로 미국 최대 외식업 이익단체인 ‘전미레스토랑협회(NRA)’를 탈퇴하기도 했다. 맥도날드 최고경영자(CEO)인 크리스 켐프친스키는 미국 CNBC 방송과 인터뷰에서 팁 문화와 관련해 “현재 불공정한 경쟁이 벌어지고 있다. 모든 계층 근로자가 연방 최저임금 이상의 급여를 받아야 한다”고 밝혔다. 맥도날드의 행보는 팁 지불 관행이 일반식당 대비 덜한 패스트푸드 체인점의 특성을 이용한 마케팅의 일환이라는 일부 비판을 받고 있지만 최근 미국 소비자들의 팁에 대한 반감이 크다는 것을 반영한 흐름이어서 미 경제계에 작지 않은 반향을 일으키고 있다.



반면, 팁 크레디트 제도 폐지 여론에 NRA는 강경한 반대 입장이다. NRA는 “수입 극대화, 충분한 인력 고용, 저렴한 음식 가격을 위해서라도 팁은 필요하다”고 항변했다. 이 단체는 “팁을 받는 직원의 시간당 임금은 전국 평균을 기준으로 27달러”라면서 팁 덕분에 많은 음식점 직원이 최저임금을 훨씬 웃도는 급여를 누릴 수 있다고 주장했다.

