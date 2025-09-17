조현, 北 대화 복귀 위한 중국 노력 당부… 왕이 "한반도 안정 역할 지속"

조현 외교부 장관이 17일 취임 후 처음으로 중국을 방문, 왕이 중국 외교부장과 만나 회담 및 업무 만찬을 했다.

조 장관은 북한의 대화 복귀에 중국 측의 노력을 당부했고, 왕 부장은 한반도 평화와 안정을 위해 중국이 건설적 역할을 할 것이라고 답했다.

조현 외교부 장관이 17일 오후 베이징 댜오위타이에서 열린 한·중 외교장관회담에서 왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장과 악수를 하고 있다. 외교부 제공

외교부에 따르면, 조 장관은 이번 회담이 이재명 정부 출범 이후 첫 한·중 외교장관 회담으로서 양국관계 발전에 의미가 있다는 점을 강조했다.

또한 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한·중 관계 발전이 양국 국민의 민생에 실질적으로 기여하는 성과로 이어지도록 함께 노력해 나가자고 밝혔다.

왕 부장은 조 장관의 방중을 환영한다고 하면서, 올해와 내년 한·중이 연이어 에이펙을 개최하는 것을 계기로 한·중 관계를 발전시켜 나가는 것은 중국에게도 중요한 의미를 가지고 있다고 말했다.

조 장관은 한·미동맹을 공고하게 발전시켜 나가되 국익과 실용에 기초하여 ‘한·중 전략적 협력 동반자 관계’의 성숙한 발전도 추진해 나간다는 것이 우리 정부의 입장이라는 점을 밝혔다.

왕 부장은 중국이 대(對)한국 우호정책의 안정성과 연속성을 유지해 나갈 것이라는 점을 강조하면서 ‘한·중 전략적 협력 동반자 관계’를 더 높은 수준으로 발전시켜 나가기 위해 협력하자고 화답했다.

조 장관은 한·중간 경제협력 구조가 수직적 분업 구조에서 수평적 협력으로 변화하고 있는 상황에서 양국간 경제협력 모델도 시대의 흐름에 맞추어 발전해 나가야 할 것이라고 밝혔다.

조 장관은 서해 문제를 포함한 상호 관심사를 존중해야 한다고 강조하고, 중국 내 우리 국민들의 안전 및 권익 보호를 위한 중국 측의 각별한 협조를 요청했다.

조 장관은 북한의 대화 복귀를 위한 중국 측의 노력을 당부했고, 왕 부장은 중국이 한반도 평화·안정을 위한 건설적 역할을 지속할 것이라고 밝혔다.

조 장관은 에이펙 전에 왕 부장의 방한을 초청했고, 왕 부장은 조만간 한국에서 조 장관을 만날 수 있길 기대한다고 답했다.

왕 부장은 최근 중국 국민 구조과정에서 순직한 이재석 경사의 숭고한 희생에 대해 중국 정부를 대표해 심심한 애도를 표명했다.

