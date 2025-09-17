홍대서 대만 유튜버 폭행한 남성, 알고 보니 한국인…경찰 “국적 발표 혼선 있었다”

홍대 인근에서 폭행을 당했다고 주장한 대만 국적 여성 유튜버 A씨가 SNS에 공개한 사진. 팔과 다리에 멍 자국이 선명하게 남아 있다. A씨 SNS 갈무리

서울 마포구 홍대 인근에서 대만인 여성 유튜버가 폭행을 당한 사건의 가해자가 한국인 남성으로 확인됐다. 애초 경찰은 중국 국적 남성이라고 잘못 발표했다가 7시간 만에 정정했다.

마포경찰서는 17일 오후 4시 40분 언론 공지를 통해 “지난 14일 홍대 거리에서 대만 여성과 한국인 남성이 실랑이를 벌이며 쌍방 폭행이 발생했다”고 밝혔다. 같은 날 오전 9시 50분에는 “가해자는 중국 국적 20대 남성”이라고 알린 바 있다.

논란이 된 사건은 홍대 인근에서 한 남성이 대만 국적 유튜버 A씨 등 2명을 폭행하면서 시작됐다. A씨는 SNS에 “모르는 한국인 남성이 신체 접촉을 시도해 거부했더니 폭행당했다”고 주장했고, 이 내용은 대만 현지 방송에도 보도됐다. 이후 A씨의 SNS에는 ‘혐한’ 성격의 악성 댓글이 수백 건 달렸다.

경찰은 그러나 중국인이라고 발표했다. 이에 A씨는 “가해자는 한국인이 맞다. 경찰은 CCTV도 확인하지 않고 나를 집에 돌려보냈다”고 재차 문제를 제기하며 직접 경찰서를 다시 찾았다.

경찰은 이날 오후 혼선이 있었음을 인정했다. 사건 발생 하루 뒤인 15일 새벽, 또 다른 대만 여성이 중국인 남성에게 폭행당하는 사건이 있었는데 두 사건의 피해자 이름과 장소가 비슷해 착오가 발생했다는 것이다.

경찰은 “A씨 사건은 현장에서 양측이 서로 처벌을 원치 않는다고 해 종결됐다”고 설명했다. 다만 A씨가 처벌불원서를 작성한 시점은 17일 오후였던 것으로 전해졌다.

