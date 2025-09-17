리조트·골프장 조성… 울진 관광객 1000만 시대 도약

경북 울진군이 1000만 관광객 유치를 위해 역점사업으로 추진하고 있는 오션리조트 및 골프장 조성사업이 속도를 내고 있다고 17일 밝혔다.

울진군은 '오션리조트 및 골프장 개발사업' 민간제안공모 우수제안자를 최종 선정했다.

울진군 오션리조트 및 골프장 개발사업 사업대상지. 울진군 제공

지난 7월 8일부터 8월 21일까지 진행한 이번 공모에는 국내 금융사가 포함된 컨소시엄이 단독 참여했다.

우수제안자는 향후 민간사업자 선정 공모에 참여할 경우 총 평가점수에 3%의 가산점을 부여 받는다.

울진군은 이달 안에 민간사업자 선정공모를 추진할 계획이다.

사업대상지는 근남면 산포리 일대 18만여㎡와 매화면 오산리 일대 134만여㎡다.

이 부지에는 필수시설로 관광진흥법에 따른 숙박시설 최소 300실과 골프장을 민자로 개발하게 되며, 다른 시설도 자유롭게 계획해 추진할 수 있다.

손병복 울진군수는 "울진 관광 1000만 시대를 준비하기 위해 투자 기업이 안정적으로 사업을 추진할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지