구자근 “민주당 입맛대로 만든 특검 의미 없다…내란특별재판부는 위헌”

구자근 국민의힘 경북도당위원장(구미갑)은 17일 ‘더 센 3대(김건희·채 상병·내란) 특검법’이 여권 주도로 국회 본회의를 통과한 데 대해 “야당을 압박하기 위한 폭정”이라고 비판했다.

구자근 국민의힘 경북도당위원장이 17일 오전 대구 남구 이천동 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 초청토론회에 참석해 발언하고 있다. 아시아포럼21 제공

구 위원장은 이날 오전 대구 남구 이천동 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 정책토론회에 참석해 “더불어민주당 입맛대로 만든 특검이 특검으로서의 의미가 있느냐”며 이같이 말했다. 이어 “민주당은 위헌적 요소가 있는 내란특별재판부 설치와 3대 특검 영구화를 시도하고 있다”고 밝혔다.

구 위원장은 특검 등을 겨냥해 “12·3 비상계엄을 민주당이 사전에 인지했을 가능성도 있다고 의문 제기한 게 있지 않느냐”며 “당시 국회 본회의장에 들어가지 않은 민주당 의원들의 휴대폰도 포렌식 해야 하지 않나”라고 반문했다.

그는 대구 취수원 이전 문제와 관련해 “2026년 지방선거를 통해 선출되는 단체장들이 결정할 사안"이라고 밝혔다. 구 위원장은 “대구시장이 지금 대행 체제이고, 김장호 구미시장이 선출 될지, 안 될지 모르는 상황이어서 내년 이후 결정권을 지고 있는 사람이 결정을 내려야 한다”고 했다. 이어 “지방선거 전에 이 문제가 노출돼 지역 간 불협화음으로 분쟁이 생기면 좋지 않다고 생각하기 때문”이라고 덧붙였다.

그러면서 “김장호 구미시장이 구미 해평정수장보다는 김천 시내 감천 부근에서 취수할 것을 제안한 것과 관련해 일정 부분 동의한다”고 말했다.

