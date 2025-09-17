김똘똘 "사적인 부분이 왜 약점 돼야 하나?"…커밍 아웃 배경 밝혔다

온라인크리에이터 김똘똘(김반석). 김똘똘 인스타그램

온라인크리에이터 김똘똘(김반석)이 동성애 성향을 주변에 공개하게 된 계기를 밝혔다.

지난 16일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 '퀸 오브 퀸' 특집이 방송됐다. 이날 게스트는 김똘똘, 이지혜, 손담비가 출연했고 김똘똘은 방송에서 자신의 과거사를 털어놓았다.

김똘똘은 "초등학교 4학년 때부터 남들과 다름을 느꼈다. 직감적으로 이건 말하면 안되겠다는 생각이 들어 숨기고 살아야겠다고 생각했다"며 유년시절 동성애 성향을 숨긴 이유를 밝혔다.

이어 "무시 당하지 않으려고 일부러 태권도 학원도 나가고 중학교도 전교 1등으로 들어갔다. 반 1등을 놓친 적이 없다"고 밝혀 패널들의 놀라움을 샀다.

SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

또 그는 자신의 본명 '김반석'에 대해 "종교적(기독교) 의미가 담겼다. 할아버지께서 집안의 기반이 되라는 의미로 지어주셨다. 저희 집이 정말 독실한 기독교 신자 집안이다"라고 밝혔다.

그는 성인이 된 후 온라인크리에이터로 활동하며 개인 방송을 통해 자신의 성적 성향을 공개했고, 그의 부모님도 이를 통해 자신의 성 정체성을 알게 됐다고 전했다.

김똘똘은 "부모님께 먼저 알리고 방송을 했어야하는데 순서가 틀렸던 것. 당시 부모님과 대화가 거의 없던 상태로 대화하면 내 성향이 드러날까봐 말이 없었다"면서 "그러다 방송에서 사람들이 자신의 성향을 추측하고 의심하는 공격글에 홧김에 커밍아웃 했다"고 고백했다.

SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

또한, 그는 커밍아웃 이유에 대해 "나의 사적인 부분이 왜 약점이 돼야 하지? 하는 마음이 들어 커밍아웃을 했다"며 "이후 집에서 난리가 났다. 부모님이 탈동성애 치료를 받아보자고 권유했고, 6개월간 연락을 안 하다가 엄마랑은 다시 연락을 하게 됐고, 아빠랑은 4년 동안 연을 끊었다가 재회했다"고 얘기했다.

한편, 김똘똘은 온라인콘텐츠창작자로 과거 아프리카tv에서 BJ로 활동하며 유쾌하고 화려한 입담으로 인기를 얻었다.

최근 그는 개인 유튜브 채널 '김똘똘 DDOLDDOL'을 통해 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지