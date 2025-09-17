車창문 내리고 초등 여아에 “예쁘다” 말 건 70대…경찰, ‘무혐의’ 내사 종결

경찰이 초등학생에게 예쁘다며 말을 건 70대 남성에 대한 입건 전 조사를 마치고 무혐의로 사건을 종결했다.

경찰. 연합뉴스

전북 군산경찰서는 미성년자 유인미수 적용 여부와 관련 입건 전 조사를 받던 70대 A씨를 무혐의 처리했다고 17일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 8일 오후 3시쯤 군산의 한 초등학교 인근에서 초등학생인 B양에게 “예쁘다”며 말을 건 것으로 파악됐다.

사건 이틀 뒤 B양의 아버지의 신고를 받은 경찰은 지난 10일 A씨 주거지에서 그를 임의동행 방식으로 조사했다. 경찰 조사에서 A씨는 “단지 아이를 보고 예쁘다고 한 정도지, 유괴를 시도하려던 것은 아니다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨의 행동에 대해 B양이 위협을 느끼거나 무서운 감정을 느끼지는 않았다는 진술 내용과 함께 별도의 전과 관계가 없는 점 등을 고려해 이날 내사종결했다.

경찰 관계자는 “A씨가 차를 타고 이동 중 신호에 걸려 정차한 틈에 일상적인 대화를 건넨 것 같다”며 “유인이나 약취 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고, 엄중 경고 조치 정도로 마무리했다”고 말했다.

