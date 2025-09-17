“한입에 쏙”…하림, ‘더미식 고기물만두’ 출시

종합식품기업 하림은 한 입 사이즈의 ‘더미식 고기물만두’를 출시하며 간편식 육즙만두 라인업을 확장했다고 17일 밝혔다.

하림 ‘더미식 고기물만두’. 하림 제공

하림은 냉동만두에 대한 꾸준한 소비자 수요를 반영해 만두 본연의 맛에 충실하면서도 한 입 사이즈로 간편하게 먹을 수 있는 이번 신제품을 출시하게 됐다. 기존에 판매 중인 교자, 손만두, 군만두에 이어 물만두까지 포함하면서, 총 13종 라인업을 통해 4세대 냉동 만두 시장을 선도해 나갈 예정이다.

‘고기물만두’는 얼리지 않은 신선한 국내산 돼지고기를 아낌없이 사용해 고기의 깊은 맛과 풍부한 육즙을 그대로 담아낸 것이 특징이다. 돼지고기와 어우러질 수 있도록 국내산 양파, 양배추, 부추, 대파, 마늘 등 5가지 채소를 잘게 다져 넣어 재료 간의 조화로운 맛과 풍성한 식감을 더했다.

만두피는 맹물이 아닌 3시간 동안 우려낸 육수로 반죽한 후, 여러 번 치대 부드럽고 쫄깃한 식감을 자랑한다. 하림만의 독자적인 제조 공정을 통해 육즙이 밖으로 빠져나가지 않도록 설계해, 작은 사이즈임에도 속이 꽉 찬 육즙 가득한 만두소를 즐길 수 있다.

신제품은 한입에 먹기 좋은 사이즈(8g)로 간식, 야식, 술안주 등 다양한 방법으로 부담 없이 즐길 수 있다. 만두가 충분히 잠길 정도로 물을 끓인 후 만두를 넣고 3분간 삶아 단독으로 먹거나, 튀겨서 팝만두로 만드는 등 다양한 요리에도 활용 할 수 있다.

하림 관계자는 “냉동만두는 남녀노소 모두가 좋아하는 대표 간편식 메뉴인만큼 보다 다양한 요리와 조리법으로 활용할 수 있도록 미니 사이즈의 물만두 신제품을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 육즙만두의 라인업을 강화해 더미식만의 차별화된 맛을 선보이겠다”고 말했다.

