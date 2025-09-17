對美 수출 전초기지 멕시코마저 ‘먹구름’ [관세 협상]

삼성전자와 LG전자, 기아 등의 해외 생산기지가 자리한 멕시코마저 한국을 포함한 국가들에 최대 50% 관세 부과를 예고하면서 정부가 대응책 마련에 나섰다.

민·관 합동 점검회의 박종원 산업통상자원부 통상차관보(오른쪽에서 두 번째)가 17일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 열린 멕시코 수입관세 인상 계획 관련 민·관 합동 점검회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 산업통상자원부 제공

산업통상자원부는 멕시코 정부의 수입 관세 인상 계획과 관련해 17일 서울 여의도 콘래드호텔에서 민관 합동 회의를 열고 대응 방안을 논의했다.



멕시코 정부는 지난 4일(현지시간) 무역 협정을 체결하지 않은 국가의 제품에 대해 수입 관세를 부과하는 안을 검토 중이라고 밝혔다. 현재 최대 35%인 관세율을 세계무역기구(WTO) 규정이 허용하는 상한선인 50%까지 인상하려 한다. 멕시코 정부와 자유무역협정(FTA) 체결 협상이 교착 상태에 빠진 한국도 관세 부과 대상에 포함될 수 있다는 관측이 나온다. 한국과 멕시코는 2000년 교역국 간 가장 기본적 프레임워크인 투자보장협정을 체결했다. 이어 2006년에는 FTA 전 단계 격인 전략적 경제보완협정(SECA) 체결 협상을 시작했지만 현재까지 진전이 없는 상태다. 이 때문에 멕시코 정부의 현재 계획대로라면 한국 역시 관세 부과 대상에 포함될 수 있다.

