[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 18일 (목요일)

쥐

96년생 속으로 삭일만하면 그냥 지날 것.

84년생 한번의 실수는 용서가 되는 법이다.

72년생 소신대로 밀고 나가면 좋은 결과가 온다.

60년생 아래에서 위로 올라가는 형상이 좋다.

48년생 힘든 상황일 때는 관망자세를 취하라.

36년생 무엇이 과하고 모자랄지 판단할 때이다.

소

97년생 불성실한 사람과의 거래는 금물이다.

85년생 상대의 심리적인 변화를 염두에 두자.

73년생 역할분담이 된다면 문제가 생기지 않는다.

61년생 일에 책임을 지는 것은 쉬운 일은 아니다.

49년생 힘들 때는 주변사람들과 상의하라.

37년생 한 템포 늦추어 가면 더 큰 행운 따를 운.

범

98년생 묵었던 일이 해결기미를 보인다.

86년생 자신의 판단이 늘 옳은 것은 아니다.

74년생 튀고 싶은 마음은 간절하나 기다려라.

62년생 술책으로 아첨하려는 사람을 경계하라.

50년생 정답과 오답의 공통점을 찾아라.

38년생 마음먹은 것처럼 되지 않는 운이다.

토끼

99년생 만족은 내마음 속에 있는 것이다.

87년생 매사 용기 잃지 말고 어깨를 펴길 바란다.

75년생 무심코 한 말 때문에 책임질 일이 생긴다.

63년생 자기 암시를 통해 기분을 조절하라.

51년생 종속관계 타파에 게으르면 인재 당한다.

39년생 주위사람들을 존중해야 이름을 떨친다.

용00년생 책임감을 중히 하는자는 따르라.

88년생 임기응변에 능하더라도 방심하면 당한다.

76년생 과거의 틀에 얽매이면 시야가 좁아진다.

64년생 내게 의미 없는 일이 주어진다.

52년생 힘은 사용에 따라 그 위상이 달라진다.

40년생 실속만 차리다가 곤경에 빠질 수 있다.

28년생 작은 질병도 방치하면 확산될 수 있다.

뱀01년생 이사나 영업에 좋은 운이다.

89년생 생소한 장소에 가는 일은 삼가라.

77년생 마음을 비우면 유익한 시간이 된다.

65년생 루머가 난무하더라도 주관을 갖고 행하라.

53년생 어항속 금붕어를 밖으로 꺼내지 말라.

41년생 불안해하는 사람에게 긍지를 갖게 하라.

29년생 용기를 내서 한발 내딛는 것이 좋다.

말02년생 새로운 사업에 공부하라.

90년생 사소하다고 안일하게 대처하면 낭패 당한다.

78년생 단계별로 해야할 일을 정리하면 좋다.

66년생 선점의 중요성을 인식하고 나서라.

54년생 자신의 모습을 뒤로 감추는 것이 유익하다.

42년생 집안에 일어나는 일은 새어나가기 일쑤다.

30년생 인간관계부터 회복시켜 나가야 편하다.

양03년생 가족중에 재물이 생기다,

91년생 혼자 돌출행동을 하면 고통이 따른다.

79년생 제자리에서 바람을 등지니 나가기가 좋다.

67년생 심사숙고한 결정도 허점이 발견되기 마련.

55년생 선례란 무시할 수 없는 현실이다.

43년생 피로함이 느껴질 때는 푹 쉬어라.

31년생 거슬리는 일이 있더라도 자르듯 하지마라.

원숭이04년생 육체적인 질환은 완쾌되기 쉽다.

92년생 지금 움직이는 것은 악재로 작용된다.

80년생 진로에 대한 고민으로 마음이 편치않다.

68년생 외형적인 사람은 속내를 보이지 마라.

56년생 모양새를 갖추는지 않으면 일이 힘들다.

44년생 남의 일에 관여하지 말고 무관심하라.

32년생 기도와 참회를 일상화 할 것.

닭05년생 동북방에서 만난사람 도움이 온다.

93년생 적극적인 대화로 진행해야 효과적이다.

81년생 막상 시작하면 그리 힘든 일은 아니다.

69년생 완벽 추구가 심하면 오히려 손해가 온다.

57년생 한번 올라가면 내려오기 싫은 것이다.

45년생 아름답고 그리운 시절이 생각나는구나.

33년생 당장은 별문제가 없지만 예의주시하라.

개06년생 사업에 경쟁자를 주의하라.

94년생 무관심으로 일관하면 책임추궁 다하기 쉽다.

82년생 이성간 약간의 마찰은 플러스요인.

70년생 말은 느낌에 따라 크게 달라질 수 있다.

58년생 용두사미의 형상은 손실을 초래한다.

46년생 일을 끝낸 후에 다른 일에 착수하라.

34년생 일로 인한 소란의 마무리는 빠를수록 좋다.

돼지

95년생 흥정이 시작되면 적극적으로 임하라.

83년생 하나만 알고 둘은 모르니 관심가져라.

71년생 타협할 줄 알아야 자신의 입지가 굳는다.

59년생 무분별 하는 것은 소인배들의 짓이다.

47년생 힘들게 얻은 것일수록 기대가 크다.

35년생 판단이 서지 않으면 자문할 것.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지