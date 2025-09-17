혼다, 클래식 네이키드 모터사이클 ‘GB350’, ‘GB350S’ 국내 공식 출시

혼다 GB350 및 GB350S. 사진=혼다코리아 제공

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 미들급 클래식 네이키드 모터사이클 ‘GB 시리즈’의 신모델 2종 ‘GB350’과 ‘GB350S’를 국내 공식 출시한다고 17일 밝혔다.

혼다코리아는 국내 고객 니즈를 반영하여 지난해 10월 발매한 ‘GB350C’에 이어 단 1년 만에 GB350, GB350S를 새롭게 선보이며 로드스터의 새로운 기준이자, 클래식 네이키드 모터사이클의 정석인 ‘GB시리즈’ 라인업을 완성했다.

GB350, GB350S는 오는 9월 19일(금) 공식 발매되며, 전국 혼다 모터사이클 공식 딜러 및 판매점서 구매 가능하다.

혼다 GB시리즈는 일상부터 여행까지 즐거운 라이딩을 선사하는 ‘혼다 베이직 로드스터(Honda Basic Roadster)’라는 콘셉트와 ‘Feel a Good Beat(기분 좋은 고동감을 경험하라)’라는 슬로건 아래 개발됐다.

독보적인 레트로 스타일링에 첨단 기술을 결합해 라이더의 개성을 표현할 수 있는 아이템이자 입문자부터 베테랑 라이더 모두에게 모터사이클 본연의 주행의 즐거움을 선사한다.

특히 다루기 쉬운 경량 차체 구조와 저회전 영역에서도 높은 출력과 토크를 발휘하는 엔진으로 125cc 이하의 소형 모터사이클에서 미들급 모터사이클로 스텝 업 하고자 하는 라이더에게도 최적의 선택지다.

두 모델 모두 348cc 공랭식 단기통 엔진을 탑재해 최고출력 21.1ps/5,500rpm, 최대토크 3.0kg.m/3,000rpm을 발휘하며, 동급 대비 우수한 주행 성능을 갖췄다. 저속 구간에서도 풍부한 토크를 제공해 마치 엔진과 대화하듯 자연스러운 주행 리듬을 느낄 수 있다.

또 단기통 엔진 특유의 기분 좋은 고동감과 묵직한 저음 사운드는 장거리 투어링에서 쾌적한 승차감은 물론, 주행의 즐거움을 더한다. 후륜에는 GB350의 경우 18인치 휠을 적용해 밸런스를 높였고, GB350S에는 17인치 휠을 탑재해 스포티한 주행감각을 살렸다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “GB350은 클래식한 감성과 뛰어난 주행 밸런스를 모두 갖춘 밸런스 로드스터, GB350S는 스포티한 감각과 현대적인 외관을 더한 스포티 모던 로드스터”라고 설명하며, “고객분들께서 오래 기다려 주신 GB 시리즈 완성체를 선보일 수 있게 되어 기쁘고, 더 많은 고객분들이 GB 시리즈와 함께 개성 넘치는 자신만의 라이딩 라이프를 즐기실 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.

GB350과 GB350S의 가격은 각각 618만원, 628만원(VAT포함, 개소세 인하분 반영)이다.

