구강암 아니었다…제주 남방큰돌고래 '턱이' 사인은 패혈증

국립수산과학원은 제주 앞바다에서 사체로 발견된 남방큰돌고래 일명 '턱이'의 사인이 외상에 의한 아래턱 변형과 세균성 폐렴에 의한 패혈증으로 규명됐다고 17일 밝혔다.

턱이는 2019년 여름 아래턱 변형이 관찰된 뒤 구강암에 걸린 돌고래로 알려지며 사회적 관심을 받아 왔다. 하지만 지난 6월2일 서귀포시 중문 앞바다에서 폐사됐다.

이후 수과원 등 합동 조사팀은 부검 및 정밀 분석을 실시한 결과 아래턱 변형은 외상성 분쇄골절과 이에 따른 가골 형성 및 양성 섬유종 구축에 따른 것으로 확인됐다.

변형된 구강 구조로 인해 기도로 바닷물이 유입돼 기회감염에 의한 복합 세균성 폐렴과 폐농양이 발생했으며 이에 따른 전신성 패혈증이 폐사 원인으로 분석됐다.

또 이번 조사를 통해 턱이는 19세 이상의 성숙한 수컷으로, 그간 우려와 다르게 악성 종양 및 전이는 없었으며 비교적 양호한 영양상태를 유지하고 있었던 것으로 드러났다.

최용석 수과원장은 "장기간 관찰해 온 개체의 부검은 단순히 한 개체의 정보를 넘어 야생 개체군의 건강 상태를 파악하는 데 매우 중요한 자료"라며 "이번 협력 조사는 해양생태계 건강에 대한 심도 깊은 연구의 좋은 선례로, 앞으로도 우리 연안 생태계에 대한 지속적인 관심을 기울일 것"이라고 말했다.

<뉴시스>

