배우 신동욱 앓는 CRPS, 펜타닐 신속 처방 허용으로 환자 숨통 트인다

배우 신동욱 인스타그램 캡처

앞으로 복합부위통증증후군(CRPS) 환자들은 투약 내역 확인 절차 없이도 펜타닐을 신속하게 처방받을 수 있게 됐다.

식품의약품안전처는 17일 “오는 19일부터 CRPS 확진 환자에게 의사가 펜타닐을 처방하는 경우, 의료용 마약류 투약 이력을 조회하지 않아도 된다”며 제도 개선 내용을 발표했다.

CRPS는 작은 접촉만으로도 극심한 통증을 일으키는 희귀 질환으로, 기존에는 응급환자와 암 환자에게만 예외적으로 적용되던 규정을 확대 적용한 것이다.

식약처는 또 입원 환자가 퇴원하거나 전산장애가 발생했을 때도 조회 없이 처방할 수 있도록 제도를 보완했다.

정진향 한국희귀·난치성질환연합회 사무총장은 “약 1만 명에 달하는 CRPS 환자들이 신속하게 진통제를 처방받을 수 있게 된 점을 환영한다”고 말했다.

이번 제도 개선은 희귀병 환우들의 목소리가 반영된 결과라는 점에서 주목된다.

특히 배우 신동욱(41)씨는 최근 SNS를 통해 CRPS 투병 근황을 알리며 이 질환에 대한 사회적 관심을 높였다.

신씨는 2023년 인스타그램에 “가을에는 태어나서 처음으로 작은 수술을 했다”며 “복용하던 CRPS 경구약을 절반으로 줄이려 고된 인내의 시간을 보냈다”는 사실을 공개했다.

그는 군 복무 중이던 2010년 CRPS 진단을 받으며 활동을 중단했다가, 소설 출간과 드라마 복귀를 통해 다시 활동을 이어왔다. 방송에서는 “은둔하며 살았던 시절이 있었다”며 “‘몸은 어떠냐’는 위로마저 블랙홀처럼 느껴졌다”고 털어놓기도 했다. 그러면서 같은 환우들에게 “마음을 닫지 말고, 치료를 신뢰하며, 통증을 받아들이고 적응해 나가라”고 조언했다.

CRPS는 외상이나 수술 뒤 신경 손상 등으로 발생하며, 환자들은 “타는 듯한 통증”, “전기에 감전된 듯한 느낌”을 겪는다고 호소한다. 바람이 스치기만 해도 고통이 심각해 일상생활이 크게 제약된다.

식약처는 “이번 제도 개선으로 심각한 통증에 시달리는 환자들의 치료 기회가 확대되길 기대한다”고 밝혔다. CRPS 환자들에게는 이번 조치가 단순한 행정 편의가 아니라, 삶의 질을 좌우할 수 있는 중요한 전환점이 되고 있다.

