“하와이 목격담 진짜였네”…‘럽스타’로 쐐기 박은 김지석♥이주명

공개 열애 중인 배우 김지석과 이주명이 달달한 근황을 전해 네티즌들의 흐뭇함을 자아냈다.
최근 김지석은 자신의 SNS를 통해 “참 더웠지만 값졌다. 여름”이라는 짤막한 글과 함께 여러 장의 사진을 게재해 일상을 공유했다.
사진 속 김지석은 하와이로 휴가를 떠난 모습으로 이국적인 분위기가 물씬 풍기는 카페에서 민소매 나시티와 함께 캐주얼한 캡모자를 매치해 건강미 넘치는 매력을 드러냈다. 또 모자의 로고와 비슷한 색의 테가 포인트인 선글라스도 함께 착용해 시크하면서도 세련된 무드를 더했다.
또 다른 사진에서는 하와이의 한 식당에서 빨간 모자와 보라색 긴 팔 티셔츠를 입은 꾸안꾸 룩을 선보이며 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 해당 사진 속 김지석은 누군가를 쳐다보며 활짝 웃고 있는 모습으로 ‘남친짤’을 과시했다.
앞서 이주명과 ‘하와이 목격담’이 한차례 불거졌기에 “김지석이 쳐다보며 웃고 있는 상대가 이주명이 아니냐”는 추측이 일어 네티즌들에게 설렘을 안겼다.
이 같은 추측에 화답하듯 16일 이주명은 자신의 SNS를 통해 “여름 안녕. 우리 언제나 여행하는 마음으로 살기”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다. 특히 눈길을 끈 것은 김지석과 같은 레스토랑에서 찍은 것으로 보이는 사진이었다.
와인잔을 들고 윙크를 하며 장난스러운 표정을 보이며 하와이에서 여유로운 휴가를 즐긴 듯한 이주명은 간접적으로 ‘데이트’를 인증한 것.
공개된 사진 속 이주명은 하와이의 와이키키 해변이 담긴 호텔 테라스에서 셀카를 찍는 가하면, 야외 식당으로 보이는 장소에서 입술을 쭉 내밀며 러블리한 매력을 뽐내기도 했다. 또 반다나를 매치해 힙하면서도 귀여운 분위기를 풍겨 완벽한 휴가룩을 선보였다.
지난달 하와이에서 팔짱을 끼고 다정한 모습으로 포착됐던 두 사람은 약 한 달 만에 나란히 럽스타그램을 공개하면서 애정전선에 이상이 없음을 알렸다.
한편, 김지석과 이주명은 12살의 나이 차이를 극복하고 지난해 8월 열애를 공식 인정하며, 많은 대중의 응원을 받았다. 공개 열애 후 이주명은 김지석의 소속사로 이적하기도 해 많은 화제를 모았다.
