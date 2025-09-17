“당신은 대한민국의 자랑” 우상혁 SNS에 누리꾼들 응원 쇄도

‘스마일 점퍼’ 우상혁(29·용인시청)이 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 ‘2025 세계육상선수권대회’ 남자 높이뛰기 종목에 출전하고 있다. 대한육상연맹 제공

한국 최초로 세계육상선수권 메달을 2개 이상 따낸 선수로 기록된 ‘스마일 점퍼’ 우상혁(29·용인시청)의 사회관계망서비스(SNS)에 누리꾼들의 응원이 이어지고 있다.

우상혁은 16일 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 ‘2025 세계육상선수권대회’ 남자 높이뛰기 결선에서 2ｍ34를 넘어 2위에 올랐다. 13명이 출전한 결선에서 우상혁은 2ｍ20과 2ｍ24를 1차 시기에 넘었고, 2ｍ28과 2ｍ31은 2차 시기에 성공했다. 2ｍ34를 1·2차 시기에서 실패한 우상혁은 “할 수 있다. 상혁아”라고 읊조리며 3차 시기를 시작했고 바를 넘었다.

2022년 미국 오리건주 유진 대회에서 2ｍ35를 넘고 한국 육상 최초로 세계선수권 은메달을 따낸 우상혁은 이번 대회에서도 은빛 메달을 손에 넣었다. 이로써 우상혁은 한국 최초로 세계육상선수권 메달을 2개 이상 따낸 선수로 기록됐다.

2024 파리 올림픽 챔피언이자 우상혁의 절친한 친구인 해미시 커(뉴질랜드)가 2ｍ36을 넘고 우승을 차지했다. 얀 스테펠라(체코)가 2ｍ31로 동메달을 목에 걸었다.

우상혁은 “많은 분들이 응원해주셔서 은메달을 딸 수 있었다고 생각한다”며 “오늘의 성과는 오늘까지만 만족하고 내일부터 다시 열심히 달리겠다”는 소감을 대한육상연맹을 통해 전했다. 우상혁은 대표팀 동료들과 함께 18일 귀국할 예정이다.

우상혁은 도쿄 세계선수권에 앞서 출전한 체코 실내대회와 슬로바키아 실내대회 등 7개의 국제대회에서 모두 우승했다.

우상혁의 SNS에는 그를 향한 누리꾼들의 응원이 이어졌다. 최근 올라온 그의 게시물에는 “오늘 경기 감동이었다”, “마지막까지 경기를 즐기고 상대에게 박수를 보내는 모습도 자랑스러웠다”, “당신은 대한민국의 자랑” 등 다양한 댓글이 이어졌다.

