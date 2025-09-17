전국 흐리고 가끔 비…남부 체감 33도 늦더위

수요일인 17일 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 내리겠다.



중부지방(강원 동해안 제외)과 전라권에는 새벽부터, 강원 동해안과 경상권, 제주도에는 오전부터 비가 내리다가 밤에 차차 그치겠다. 강원 영동과 제주도, 경상권은 18일까지 이어지는 곳이 있겠다.

비가 내린 16일 서울 세종대로 인근에서 우산을 쓴 시민이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

예상 강수량은 경기 남부·대전·세종·충남 30∼80㎜(많은 곳 경기 남부·충남 서부 100㎜ 이상), 충북 20∼60㎜, 서울·인천·경기 북부·강원 영서 10∼60㎜(많은 곳 강원 영서 80㎜ 이상), 서해5도 5∼30㎜, 울릉도·독도 5∼40㎜다.



18일까지 이틀간 강원 영동에는 10∼40㎜, 전북·대구·경북·제주도 10∼60㎜(많은 곳 전북·제주도 80㎜ 이상), 광주·전남 10∼50㎜, 부산·울산·경남에는 5∼40㎜의 비가 예보됐다.



짧은 시간 내에 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다.



남부지방을 중심으로는 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 늦더위가 나타나겠다.



이날 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 23.5도, 인천 23.3도, 수원 23.2도, 춘천 21.8도, 강릉 25.2도, 청주 24.2도, 대전 23.7도, 전주 25.4도, 광주 25.9도, 제주 26.9도, 대구 24.7도, 부산 26.1도, 울산 25.5도, 창원 25.2도 등이다.



낮 최고기온은 24∼32도로 예보됐다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.



바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 1.0∼2.5m, 남해 0.5∼1.5m로 예측된다.

