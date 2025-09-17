이병헌 "이민정 화내면 피투성이 돼…같이 일 못 해"

배우 이병헌이 아내인 배우 이민정과 함께 일하고 싶지 않다고 했다.

16일 이민정 유튜브 채널엔 이병헌과 함께 박찬욱 감독, 배우 박희순이 출연했다. 이들은 오는 24일 공개되는 박 감독 새 영화 '어쩔수가없다'에서 호흡을 맞췄다.

이민정은 유튜브 채널 구독자수가 50만명이 넘으면 남편 얼굴을 유튜브를 통해 공개하겠다고 한 적이 있다. 하지만 이민정 유튜브 채널은 구독자가 40만명이 채 안 돼 이병헌 얼굴은 42분짜리 영상 내내 블러 처리 돼 나왔다.

이병헌은 "오늘 MJ(이민정) 유튜브 사상 처음으로 말끔하게 나왔다"며 "블러 처리 없이 여러분께 멋진 모습을 보여드릴 수 있게 돼 너무 영광"이라고 했다.

이민정은 육아와 관련한 얘기를 하던 중 "난 화가 나면 딱 내고 끝낸다. 아이에게도 사과한다"고 했다.

그러자 이병헌은 "문제는 화를 냈을 때 이미 다 피투성이가 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "준우(이병헌·이민정 아들)도 그렇고 나도 그렇고 다 죽어있다"고 말했다.

이병헌은 '내가 사장이라면 직원으로 채용하고 싶지 않은 사람은 누구냐'는 물음에 이병헌은 "나는 사실 진짜 이민정씨"라고 했다.

그러면서 "부부 사이인데도 너덜너덜해지는데, (직장에서 관계는) 상상할 수 없다"고 모두를 웃게 했다.

<뉴시스>

