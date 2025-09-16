높이뛰기 우상혁 세계선수권 은메달…육상 최초 세계선수권 2개 메달

‘스마일 점퍼’ 우상혁(29·용인시청)이 세계육상선수권 남자 높이뛰기 결선에서 은메달을 목에 걸었다. 한국 육상선수 최초로 세계선수권에서 2개 메달을 획득한 선수가 됐다.

우상혁은 16일 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 세계육상선수권 남자 높이뛰기 결선에서 2m34를 넘어 2위를 기록했다. 1위는 2m36을 넘은 2024 파리올림픽 챔피언이자 우상혁의 동갑내기 라이벌 해미시 커(뉴질랜드)가 차지했다. 3위는 2m31을 넘은 얀 스테펠라(체코)였다.

우상혁. 연합뉴스

우상혁은 이날 결선에서 2m20과 2m24를 1차 시기에 가볍게 넘으며 순조로운 출발을 보였다. 2m28과 2m31은 나란히 2차 시기에 성공했다. 2m34에 도전한 우상혁은 1, 2차 시기에 실패하자 “할 수 있다. 상혁아”라고 혼잣말을 외치며 힘을 냈다. 3차 시기에 2m34를 넘은 우상혁은 바를 넘어선 직후 다시 “할 수 있다. 레츠 고(가자)!”를 외쳤다.

라이벌인 커도 3차 시기에 2m34를 넘어 우상혁과 일대일 대결이 펼쳐졌다. 2m36에 도전한 커는 1차 시기에 바를 넘었고 우상혁은 1차 시기에 2m36을 넘지 못했다. 우상혁은 2차 시기부터 2m38로 올려 승부수를 던졌지만 2차와 3차 시기에 모두 실패하면서 2위로 경기를 마쳤다.

2022년 유진 대회에서 은메달을 획득한 우상혁은 한국 육상 최초로 세계선수권에서 메달을 2개 이상 따낸 선수로 기록됐다. 한국 육상은 1983년 초대 헬싱키 대회부터 세계선수권에 선수들을 파견했지만 우승을 거둔 선수는 없었다. 메달을 수상한 선수는 2011년 대구 대회에서 20㎞ 경보 동메달을 딴 김현섭과 2개 은메달을 획득한 우상혁이 전부다.

