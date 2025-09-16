세계일보

검색

원주 공장서 70대 작업자 지게차에 깔려 숨져

관련이슈 디지털기획

입력 : 2025-09-16 22:03:15 수정 : 2025-09-16 22:03:14
김세희 기자 saehee0127@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

강원 원주시 한 공장에서 작업자가 지게차에 깔려서 숨지는 사고가 발생했다. 

 

16일 오전 11시 34분께 강원 원주시 흥업면 한 공장 야적장에서 50대 A씨가 몰던 지게차에 70대 작업자 B씨가 깔렸다.

 

이 사고로 B씨가 현장에서 숨졌다.

 

경찰과 노동 당국은 A씨가 후진하던 중 사고가 난 것으로 추정하고 자세한 경위와 과실 여부 등을 조사하고 있다.


김세희 기자 saehee0127@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아이들 슈화 '반가운 손인사'
  • 아이들 슈화 '반가운 손인사'
  • 신예은 '매력적인 손하트'
  • 김다미 '깜찍한 볼하트'
  • 문채원 '아름다운 미소'