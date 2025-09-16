한울본부, 9월 한울다누림무비데이 '도라에몽' 상영

한국수력원자력 한울원자력본부는 오는 23~24일 양일간 울진지역 주민과 어린이들을 대상으로 극장판 애니메이션 '도라에몽-진구의 그림이야기'를 무료 상영한다고 16일 밝혔다.

이번 상영은 한울본부가 매월 진행하는 '한울다누림무비데이' 프로그램의 일환으로, 지역 아이들에게 문화 향유 기회를 제공하고 가족들에게는 여가 문화를 지원하기 위해 마련했다.

한울다누림무비데이 '도라에몽, 진구의 그림일기' 포스터. 한울본부 제공

상영은 한울에너지팜 대강당에서 총 4회에 걸쳐 진행한다.

각 회차당 300석 규모이며 일부 좌석은 관내 유치원과 어린이집을 대상으로 한 초청 관람석으로 배정한다.

일반 관람객은 사전 예약 없이 선착순 입장이 가능하며, 자세한 사항은 한울본부 홍보부를 통해 확인할 수 있다.

이세용 한울본부장은 "아이들이 가족과 함께 감동과 교훈을 얻는 뜻깊은 시간이 되길 바라며 앞으로도 한울본부는 지역사회를 위한 문화 활동을 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.

