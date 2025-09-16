제주 어선 구한 중국해경, 명예 제주도민 됐다

위기의 순간에 제주 어선원 8명의 생명을 구한 중국해경 대원들이 명예 제주도민이 됐다.

중국 해경이 지난 5월 동중국해에서 제주 선적 어선 선원들을 구조하고 있다. 제주해양경찰청 제공

제주도는 16일 한라컨벤션센터에서 열린 ‘2025 한·중 미래발전 제주국제교류주간’ 행사에서 제주 어선 구조에 공헌한 중국해경 대원 4명에게 명예도민증을 수여했다.

이번 명예도민증 수여는 지난 5월 서귀포 남서쪽 563㎞ 동중국 해상에서 모슬포 선적 근해연승어선 ‘887어진호(29t)’의 승선원 8명을 구조한 중국해경의 인도적 활동에 감사를 표하기 위해 마련됐다.

당시 해당 해역에 있던 중국해경 함정이 신속하게 출동해 한국인 선장과 인도네시아인 선원 7명 등 승선원 전원을 안전하게 구조했다.

제주도가 16일 한라컨벤션센터에서 열린 '2025 한·중 미래발전 제주국제교류주간' 행사에서 제주 어선 구조에 공헌한 중국해경 대원 4명에게 명예도민증을 수여했다. 제주도 제공

명예도민증을 받은 중국해경 대원은 중국해경 직속 제2국 2307함에 근무하는 팡량 정위, 꿔펑 보조기사, 우젠웨이 화기통제원, 리즈루이 조타수 등 4명이다.

오영훈 지사는 사고 발생 직후인 지난 5월 14일 주제주중국총영사관을 방문해 첸 지안쥔 총영사를 통해 중국정부와 중국해경에 감사의 뜻을 전달한 바 있다.

오 지사는 “이번 중국 해경의 인도적 구조 활동은 한중 우호관계와 제주-중국 간 깊은 관계를 보여주는 상징적 사례”라며 “제주와 중국 간 해양 안전과 구조 협력을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.

