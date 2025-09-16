“과자도 먹고 과학도 공부하고”…해태제과, 추석맞이 ‘우주간식탐험대’ 출시

해태제과는 추석을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 ‘우주간식 탐험대’ 선물세트를 출시한다고 16일 밝혔다. 해태 대표 과자 10종과 우주 윷놀이 세트를 하나에 담았다.

해태제과 ‘우주간식 탐험대’ 선물세트. 해태제과 제공

우주간식 탐험대는 과자도 먹고 윷놀이를 통해 과학 공부까지 가능한 새로운 개념의 추석 선물세트다. △오예스 미니 △홈런볼 △칼로리바란스 △에이스 △사브레 △버터링골드 △충전시간 △자유시간 △구운감자 △신쫄이(사과맛) 등 10종이 담겼다. 해태몰, 네이버 등 온라인 몰에서 2000세트만 만날 수 있는 한정판이다.

서울 시립과학관과 손잡고 기획한 우주 선물세트는 단순한 놀이를 넘어 우주의 탄생과 비밀을 배우는 체험형 키트다. 윷 판에는 빅뱅부터 지구와 달의 탄생, 우주의 역사 등을 게임 경로로 배치했다. 윷을 던질 때마다 자연스럽게 우주를 탐험하는 듯한 재미를 느낄 수 있다. 홈런볼, 에이스, 오예스, 버터링이 귀엽게 변신한 윷 말도 제공한다. 아이들 눈높이에 맞춘 우주 키워드 설명서도 함께 담아 학습 가치도 챙겼다.

패키지 역시 우주 콘셉트와 한가위 분위기를 살렸다. 우주가 떠오르는 파란색 배경에 해태제과의 대표 캐릭터 허비(허니버터칩), 깨비(맛동산), 차유식(자유시간), 예쓰(오예스)가 우주복을 입고 출동한다. 함께 등장하는 별과 태양계 이미지는 우주 분위기를 더한다.

해태제과 관계자는 “온 가족이 모여 즐거운 시간을 보내는 민족 대명절 추석에 맞춰 놀이와 간식을 함께 즐기는 풍성한 선물세트를 준비했다”며 “앞으로도 다양한 선물세트를 통해 온 가족이 다같이 즐길 수 있는 다양한 제품을 선보일 것”이라고 밝혔다.

