이스라엘, 가자시티에 탱크 진격… 美 묵인 속 지상작전 개시

이스라엘이 팔레스타인 이슬람 무장정파 하마스를 뿌리 뽑겠다는 명분으로 가자지구 최대 도시인 가자시티에 대한 지상작전을 개시했다. 중동의 아랍·이슬람권 국가 정상들이 같은 날 정상회의를 열고 최근 이스라엘이 감행한 카타르 공습을 강하게 규탄했지만 이스라엘은 아랑곳하지 않고 공세를 밀어붙였다.

미국 CNN방송은 16일(현지시간) “이스라엘방위군(IDF)이 전날 밤 지상작전을 개시해 가자시티 내 하마스 기반 시설을 파괴하기 시작했다”며 본격적인 공세 착수를 확인했다고 보도했다. 이어 현지 병원 관계자의 말을 인용해 “이스라엘의 공습으로 가자시티에서 37명이 사망했다”고 전했다.

가자 국경에 탱크 포진 팔레스타인 가자지구 북부 최대도시인 가자시티에 대한 이스라엘군의 지상작전이 본격화된 가운데 16일(현지시간) 폐허가 된 가자지구가 바라다보이는 국경 지역에 이스라엘군의 탱크가 대기하고 있다. 가자=로이터연합뉴스

이스라엘이 밝힌 이번 공습의 목적은 하마스를 근절하려는 것으로 사실상 도널드 트럼프 미국 행정부의 승인을 받은 것으로 보인다. 마코 루비오 미국 국무장관이 이스라엘을 방문해 베냐민 네타냐후 총리 등 내각 관계자들과 회담한 뒤 불과 몇 시간 후 공세가 시작됐기 때문이다. 이스라엘 당국자들은 미국 온라인 매체 액시오스에 “루비오 장관은 네타냐후 총리에게 ‘트럼프 행정부는 지상작전을 지지하지만 가능한 한 빨리 끝내기를 원한다’고 말했다”고 귀띔했다.

미국은 지난 9일 이스라엘이 휴전협상 중재국인 카타르를 하마스 제거 명분으로 공습한 이후에도 네타냐후 총리를 전적으로 지지한다는 뜻을 공개적으로 표명하고 있다. 이스라엘은 하마스 근절을 위한 정밀 타격이었다고 주장하지만 국제사회에서는 국제법을 위반하는 악질적 주권침해라는 비난이 쏟아졌다.

그러나 루비오 장관은 전날인 15일 이스라엘 예루살렘에서 네타냐후 총리와 공동 기자회견을 열고 “하마스가 세계 평화와 안전을 위협하는 무장 단체로 더 이상 존재할 수 없다는 트럼프 대통령의 목표는 여전히 유효하다”며 이스라엘을 옹호했다.

하마스와 휴전협상이 어렵다면 무력으로 전쟁을 종식해야 할 수도 있다는 뜻을 시사한 것으로 풀이된다. 특히 루비오 장관은 “상대가 누구인지 기억해야 한다”며 “그들은 폭력과 야만성에 생명을 바친 집단”이라고 힐난했다.

반면 중동의 아랍·이슬람권 국가 정상들은 15일 카타르 수도 도하에서 긴급 정상회의를 열고 이스라엘을 겨냥해 “모든 국가는 이스라엘이 팔레스타인 인민에 대한 행동을 계속하는 것을 막기 위해 모든 법률적, 효과적인 조치를 취해야 한다”는 공동성명을 발표했다. 이들은 “이스라엘의 유엔 회원 자격을 정지하기 위한 노력을 조율해야 한다”고 주장했다.

하지만 이스라엘은 미국의 지지를 등에 업고 갈수록 대담한 모습을 보이는 형국이다. 심지어 네타냐후 총리는 루비오 장관과의 공동 기자회견에서 하마스를 궤멸하고자 외국을 다시 공격할 가능성까지 내비쳤다.

그는 하마스를 가리켜 “그들이 어디에 있든 면책 특권은 없다”며 “모든 국가는 국경 밖에서도 스스로 방어할 권리가 있다”고 강조했다. 이스라엘의 카타르 공습을 두고 각종 여론이 악화하는 상황에서 정당성을 주장하고 나선 셈이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지