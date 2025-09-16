4년 연임제 개헌 2026년 찬반투표… 권력구조 개편 본격화

이재명정부가 대통령 4년 연임제 도입 등 권력구조 개편 관련 개헌 논의를 본격적으로 추진한다. 논의 진행 경과에 따라 이르면 내년 6월 지방선거와 동시에 개헌 찬반투표를 실시한다는 계획이다.



이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 현 정부가 향후 5년간 중점적으로 추진할 ‘123대 국정과제’가 최종 확정됐다. ‘진짜 대한민국을 위한 헌법 개정’을 국정과제 첫머리에 올린 정부는 “개헌의 절차적 기반을 마련하고, 개헌 내용에 대한 사회적 합의를 도출하겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 제42회 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

구체적으로 4년 연임제 및 결선투표제 도입, 감사원 국회 소속 이관, 대통령 거부권 제한 등 권력구조 개편 관련 개헌 주요 의제에 대해 논의하겠다고 명시했다. 정부는 국회가 개헌안 마련 논의에 나서면 의견을 제출하고, 개헌 논의가 무르익는 속도에 따라 내년 지방선거 또는 2028년 총선에서 찬반투표를 함께하는 방안 등을 검토하고 있다.



혁신경제·균형성장을 위한 국정과제로는 인공지능(AI) 3대 강국 도약을 위한 AI 고속도로 구축, 행정수도 세종 완성 및 2차 공공기관 이전 등이 꼽혔다.



이 대통령은 이날 국무회의 모두발언에서 “우리 정부의 123대 국정과제에 대한 관리계획이 마련됐다”며 “국민 모두의 대통령으로서 주권자의 뜻이 담긴 123대 국정과제를 나침반 삼아 국민의 삶을 변화시키고 세계를 선도하는 대한민국을 꼭 만들겠다”고 밝혔다.



123대 국정과제는 지난달 13일 국정기획위원회에서 제안한 ‘이재명정부 국정운영 5개년 계획’에 포함된 국정과제안을 정부 차원에서 검토 및 조정·보완해 확정했다. 국무조정실은 국정과제 실현을 위해 법률 751건, 하위법령 215건 등 총 966건에 대한 제·개정이 필요하다고 보고 있다. 이 중 올해 법률안 110건, 하위법령 66건이 제·개정될 예정이다.

이 대통령은 국무회의에서 국가 균형발전 필요성에 대해서도 거듭 강조했다. 이 대통령은 “대한민국의 지속적인 성장 발전을 위해서 이제는 국가 균형발전이 선택이 아니라 운명이 됐다”며 “전국이 고르게 발전의 기회를 누리는 나라를 만들어야 한다”고 역설했다. 또 이 대통령은 “수도권 1극이 아니라 ‘5극 3특’ 전략 추진에 보다 속도를 내야 할 것”이라고 덧붙였다.



이날 국무회의에서는 지방시대위원회와 기획재정부, 교육부, 산업통상자원부 등이 부처별 균형성장 지원 전략 등에 대해 발표하고 토의를 이어갔다. 이 대통령은 김정관 산업부 장관에게 “기업 입장에서 무엇을, 어떻게 하면 지방으로 가는 게 합리적 경쟁력을 갖게 될지 수요자 입장에서 잘 판단해 세제 지원이나 전기료 지원 등 세제·재정 지원을 해줘야 한다”고 주문했다. 이억원 금융위원장에게는 “정책금융 이자를 (수요자가) 지방으로 가면 더 저렴하게 해주는 방법은 불가능하냐”며 검토를 지시했고, 이 위원장은 “정책금융기관을 통해 우대 금리를 제공하는 등 지역(발전)을 촉진할 수 있는 장치를 강화하겠다”고 답했다.



이 대통령은 차질 없는 대통령 세종집무실 조성도 약속했다. 이 대통령은 “세종 회의는 (대통령 취임 후) 처음인데, 빨리 대통령 제2집무실을 지어서 세종으로 옮겨야 할 것 같다. 너무 여유 있고 좋다”며 “세종시는 지역 균형발전의 상징 같은 곳”이라고 했다. 이 대통령은 이어 “행정수도 세종의 완성은 균형발전에 주춧돌을 놓는 일”이라며 “세종집무실과 또 세종의사당 건립을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의 개회 선언을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “8월 고용동향에 따르면 전체 고용률은 역대 최고치를 기록하고 있는데 청년층 취업자는 16개월째 감소세를 나타내고 있다”며 “미래 성장 동력 확충과 관련해서 청년 일자리를 확대하는 방향으로 정책사업을 세심하게 추진해 달라”고 국무위원들에게 요청했다. 이 대통령은 기업들을 향해서도 “특별한 요청을 드린다. 한 아이를 키우기 위해서는 온 마을이 나서야 한다는데, 청년 고용 문제 해결을 위해서는 정부뿐 아니라 기업의 노력도 필요하다”고 당부했다.

