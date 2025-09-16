장동혁 “李대통령, 회동 때와 다른 얘기… 속았다”

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령을 겨냥해 “(단독 회동 때와) 내용과 본질이 다른 이야기를 하고 있다”며 “누가 속았다고 표현을 해야 하는지 모르겠다”고 비판했다.

국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

장 대표는 지난 15일 국회 당대표실에서 진행한 세계일보와 인터뷰에서 “이 대통령은 독대 이후 국회로 돌아가더니 달라졌다고 했는데, 저는 국회로 돌아와서 말이 바뀐 것은 없다”며 “이 대통령은 오히려 내란특별재판부에 대해 ‘그게 뭐 위헌이냐’고 했고, 더불어민주당의 조희대 대법원장 사퇴 요구에 대통령실이 ‘원칙적으로 공감한다’고 하면서 아예 내용과 본질이 다른 이야기를 하고 있다”고 지적했다. 이 대통령은 지난 11일 취임 100일 기자회견에서 장 대표에 대해 “생각보다 유연하고, 대화가 되겠다고 생각했다”며 “그래서 되게 즐거웠는데 여의도 가니까 또 아닌 것 같다”고 언급한 바 있다.



장 대표는 “저는 (이 대통령과 독대에서) 내란특별재판부 설치, 특별검사법 수사기간 연장, 최교진 부총리 겸 교육부 장관 인선 등 현안에 대해 분명히 말씀드렸고, 지금도 공개적으로 얘기하고 있다”며 “저는 야당 대표로서 톤을 높이고 있을 뿐이지만, 이 대통령은 내용과 본질이 달라졌다”고 날을 세웠다.



그는 “대한민국에서 헌법질서 파괴된 것은 정치인 이재명이 정치의 중심에 들어온 다음부터”라며 “권력의 정점에 있는 사람이 그 권력을 자신의 사법리스크를 면하기 위해 사용하고 있다”고 주장했다. 장 대표는 현재의 여권과 대화나 협치가 어려운 상황이라고 평가하며 “우리의 목소리를 증폭시킬 수 있는 방법이라면 전략적, 공간적으로 우리가 쓸 수 있는 모든 것을 활용할 것”이라고 말했다.

