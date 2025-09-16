역전된 한·일 車 관세… 속타는 업계

미국으로 수입되는 일본산 자동차 관세가 16일(현지시간)부터 15%로 인하되면서 한국산 자동차(25%)와 대미 수출 관세 격차가 10%포인트 벌어지게 됐다. 그만큼 한·미 양국의 관세협상 후속 조치가 완전히 마무리되기 전까지 현대차그룹을 비롯한 국내 자동차업계는 세계 최대 자동차 시장인 미국에서 힘겨운 싸움을 벌일 수밖에 없다.

대미 수출 ‘빨간불’ 미국이 일본산 자동차에 대한 수입 관세를 15%로 인하해 한·일 자동차 관세가 역전된 16일 경기 평택시 평택항 자동차 전용부두에 수출용 차량이 세워져 있다. 세계 최대 자동차 시장인 미국에서 일본 차에 비해 가격 경쟁력이 떨어진 국내 자동차 업계는 대미 수출에 빨간불이 켜졌다. 평택=최상수 기자

미국 연방 관보에 따르면 트럼프 행정부는 이날부터 일본산 자동차 관세를 기존 27.5%에서 15%로 인하하는 조치를 발효했다. 한?일 모두 지난 7월 상호관세를 15%로 내리기로 미국 정부와 합의했지만 최종 문서에 서명한 일본과 달리, 한국 정부는 미국에 일방적으로 유리한 조건을 내건 트럼프 정부에 맞서 줄다리기를 지속하고 있다. 불리한 대미 관세 등의 여파로 지난 2분기 현대?기아차의 영업이익은 1조6000억원 감소했고, 3분기 감소액은 2조원을 넘어설 것으로 전망된다. 업계 관계자는 “시장점유율을 지키기 위해 이익 감소를 고스란히 떠안고 있는데 주요 경쟁사인 일본 업체들의 부담이 상대적으로 작아진 점에서 더욱 속이 타들어 간다”며 “장기화할수록 투자 여력이 줄어 미래 시장점유율에도 영향을 줄 수 있다”고 우려했다.



정부도 기업들의 피해 최소화를 위해 애쓰고 있지만 미국과의 협상 매듭이 쉽게 풀리지 않고 있다. 김정관 산업통상자원부 장관에 이어 미국으로 날아간 여한구 통상교섭본부장은 워싱턴에서 기자들과 만나 “악마는 디테일에 있다”며 “디테일을 갖고 치열하게 협상하는 중이다”고 말했다. 대통령실 고위 관계자는 “시한에 쫓긴다고 우리 기업들이 크게 손해를 볼 수 있는 합의안에 서명할 수는 없다”고 했다.

