구윤철 만난 역대 경제수장들 “초혁신경제로 성장률 올려야”

전직 경제수장들이 초혁신경제 전환 등을 통해 잠재성장률을 반등시켜야 한다고 주문했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 16일 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

16일 기획재정부에 따르면 구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 전날 오후 서울 명동 은행회관에서 ‘역대 경제 부총리·장관 정책간담회’를 열고 각종 경제현안에 대한 정책 제언을 들었다. 이날 간담회에는 홍재형·전윤철·김진표·현오석·최경환·홍남기 전 경제부총리, 정영의·이용만 전 재무부 장관, 김병일·변양균·장병완 전 기획예산처 장관, 강만수·윤증현 전 기재부 장관이 참석했다.



구 부총리는 간담회에서 “글로벌 통상리스크 등이 지속되고 있고, 무엇보다 인공지능(AI) 대전환 등 우리 경제의 성장잠재력을 확충하기 위한 구조적 전환이 절박한 상황”이라고 말했다. 역대 부총리·장관들은 “초혁신경제 전환 등을 통한 잠재성장률 반등과 AI 전환에서 성공적인 케이스를 반드시 만들어야 한다”며 “대미 협상에서도 국익을 최대화하고 희소자원 등 글로벌 공급망을 확보하는 데 기재부가 총력을 다해야 한다“고 당부했다.

