[이코노 브리핑] 하나銀, 중소·중견 수출기업 금융지원 강화 외

하나銀, 중소·중견 수출기업 금융지원 강화

하나은행은 미국 상호관세 피해가 우려되는 중소·중견 수출기업을 찾아 현장 목소리를 듣고 금융지원을 강화한다고 16일 밝혔다. 전날 시흥상공회의소에서 열린 간담회에는 경기 시흥 소재 수출기업 10개사가 모여 대외 불확실성 위기 극복에 필요한 지원 방안을 논의했다. 이호성(사진) 하나은행장은 신용평가 심사기준 완화를 검토할 것과 유동성 신속 지원, 대출금리 감면 등을 약속했다.

창립 70주년 증권금융 “올 자본 4조원 돌파”

16일 한국증권금융은 자사의 자기자본이 2022년 3조원에서 2023년 3조5000억원, 2024년 3조8000억원, 올해 말에는 4조원을 넘어설 것으로 추정된다고 밝혔다. 올해로 70주년을 맞이한 증권금융은 이런 튼튼한 자본 건전성을 바탕으로 △시장 안전판 역할 강화 △글로벌화 △디지털화 등 3대 경영전략을 추진해 자본시장과 증권금융의 동반성장을 도모한다는 계획이다. 30일에는 70주년을 기념해 국제 콘퍼런스와 세계 각국 증권금융회사들과의 세계증권금융 협약식도 진행한다.

우리銀, 금융취약계층에 ‘배려-프리 캠페인’

우리은행은 금융 취약계층이 은행 업무를 편리하게 이용할 수 있도록 ‘배려-프리 캠페인’을 한다고 16일 밝혔다. 사회적 약자를 위해 벽을 허무는 ‘배리어프리(Barrier-Free)’를 본뜬 캠페인이다. 우리은행은 배지를 제시하는 임산부를 전용 창구 ‘우리 맘 프리패스’로 안내해 일반 창구보다 먼저 업무를 처리할 수 있도록 했다. 우리은행은 또 LG유플러스와 영유아용 ‘LG U 아이들나라’ 콘텐츠를 준비했다. 점포 내에는 ‘배려-프리석’을 마련해 어르신이나 장애인이 이용할 수 있도록 했다.

