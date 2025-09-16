포항 만인당에 울려퍼진 열기, ‘제25회 한국지능로봇경진대회’ 성료

경북도와 포항시가 주최하고 한국로봇융합연구원이 주관한 ‘제25회 한국지능로봇경진대회’가 13~14일 양일간 포항종합운동장 만인당에서 열렸다.

올해 대회에는 지능로봇, 국방로봇, 퍼포먼스로봇 3개 부문에 총 22개 팀, 100여 명이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다.

포항시는 13~14일 양일간 만인당에서 ‘제25회 한국지능로봇경진대회’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

첫날 개막식에는 장상길 포항시 부시장, 최혁준 경북도 메타AI과학국장, 임주희 포항시의회 경제산업위원장, 시도의원, 정구봉 한국로봇융합연구원 부원장 등이 참석했다.

개막 퍼포먼스로는 양팔로봇 ‘키로’가 무대에 올라 내빈 안내 및 다양한 개인기를 선보이는 등 관람객들의 큰 박수 속에 대회의 시작을 알렸다.

대회장은 평소 접하기 어려운 첨단 로봇을 직접 보려는 시민들과 전국 각지에서 모인 참가팀들로 북적였다.

참가팀들은 ▲AI, 빅데이터, SW 등 로봇활용 기술과 개발 지능 능력, 센서, 메커니즘과 창의성 등을 담아낸 지능로봇 분야 ▲한국의 사계절을 표현한 미션형 트랙에서 탐색, 식별, 수색, 구조를 수행하는 등 무인전투체계 전략화를 위한 국방로봇 분야 ▲K-문화와 대중성을 결합한 퍼포먼스 로봇 분야에서 기량을 겨뤘다.

심사위원과 시민들에게 K-로봇의 다양한 가능성과 미래 성장 잠재력을 확인하는 자리가 됐다.

13~14일 양일간 포항 만인당에서 열린 ‘제25회 한국지능로봇경진대회’ 모습.

이번 대회에서는 주원로보틱스, FRT로보틱스, 로아스, 뉴로메카 등 국내외 유망 로봇기업이 참여한 ‘로봇기업특별존’이 운영돼 주력 로봇 제품 시연이 진행되며 큰 관심을 모았다.

한국로봇융합연구원이 개발한 휴머노이드 로봇 전시도 함께 마련돼, 한국 로봇산업의 발전 과정을 돌아보고 미래 산업 방향성을 살펴보는 유익한 기회가 됐다.

이번 대회는 시민들이 단순 관람을 넘어 가족 단위로 즐길 수 있도록 코딩교육존, 버블쇼, 댄스로봇존 등 부대행사와 체험 프로그램도 함께 운영됐다.

장상길 부시장은 “한국지능로봇경진대회는 로봇기술 발전과 지역 로봇산업 활성화를 이끌어온 전통 있는 대회”라며 “이번 대회가 우수 인재 발굴과 시민들의 관심 제고를 통해 포항이 첨단 로봇도시로 도약하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 글로벌 로봇 시장이 빠르게 확대되며 4차 산업혁명의 핵심 산업으로 주목받는 가운데, 포항시는 첨단 로봇산업 거점 도시로 도약하기 위해 박차를 가하고 있다.

